Индия установила новый коронавирусный антирекорд

В это воскресенье в Индии установлен новый мировой антирекорд по росту числа суточного заболевания коронавирусом - 352 тысячи человек. Согласно данным министерства здравоохранения страны, общее число заболевших COVID-19 в Индии за весь период пандемии превысило 17 миллионов случаев. По этому показателю страна уступает только США, где на данный момент зафиксирован 31 миллион случаев заболевания.

Массовая кремация жертв, умерших из-за коронавирусной болезни, на территории крематория в Нью-Дели. Фото: REUTERS/Danish Siddiqui

Смертность от коронавируса в Индии также подскочила до рекордно высокого уровня: за последние сутки было зарегистрировано 2812 смертей. Общее число скончавшихся за весь период пандемии, согласно официальным данным местного минздрава, приближается к отметке в 200 тысяч человек.

На фоне взрывного роста заболеваемости COVID-19 власти провинции Дели объявили о том, что в самое ближайшее время организуют бесплатную вакцинацию граждан старше 18-ти лет. Для этого будет закуплено 13,4 миллиона доз вакцин от коронавируса. Главный министр Дели Арвинд Кеджривал в ходе онлайн пресс-конференции обратился к производителям вакцин с просьбой о снижении цены на препараты. "Я обращаюсь к производителям вакцин с просьбой снизить цену до 150 рупий (150 рублей - прим. "РГ") за дозу. У вас есть целая жизнь, чтобы получить еще прибыль. Сейчас, когда бушует пандемия, не время заниматься этим. Я также обращаюсь к центральному правительству с просьбой ограничить цену (вакцины), если это необходимо", - заявил Кеджривал.

Погребальные костры горят круглосуточно. Фото: Amarjeet Kumar Singh / SOPA Images/ REUTERS

Некоторые больницы Индии сообщили, что более не могут принимать новых пациентов с коронавирусом из-за нехватки коек. В медицинских учреждениях также ощущается острая нехватка кислорода. По сообщениям местных СМИ, многие из скончавшихся в последние сутки пациентов умерли именно из-за отсутствия кислорода в больницах.

Фото: REUTERS/Danish Siddiqui

Ситуация с кислородом в стране в определенной степени напоминает панику: главврачи больниц сообщают, что не могут связаться с поставщиками, те в свою очередь заявляют, что мощностей производства кислорода не хватает для обеспечения спроса. Ситуация также усугубляется тем, что некоторые страны, где индийские производители могли бы приобрести вырабатывающее кислород оборудование, полностью закрыли авиасообщение с Индией. О таких мерах, в частности, заявила китайская авиакомпания Sichuan Airlines, отменившая все свои грузовые рейсы в Индию на 15 суток из-за сложившейся в стране сложной эпидемиологической обстановки.

Фото: Amarjeet Kumar Singh / SOPA Images/REUTERS

В Мумбаи, Индия открывают новые полевые госпитали. Фото: AP Photo/Rafiq Maqbool

Из-за резкого роста смертности в Индии местные крематории и погребальные службы заявили о том, что не справляются с нагрузкой. Как сообщают индийские СМИ, в разных городах страны выделяются территории для организации "временных уличных крематориев" - под них отводят парковки, территории парков или просто открытые городские пространства. В связи с этим в стране резко вырос спрос на древесину, используемую для погребального костра. По некоторой информации, семьи умерших, которые не смогли приобрести эту древесину за деньги, вырубают деревья в ближайших парках и садах.