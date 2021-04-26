Медицинские специальности выходят в топ: в 2021 году биология впервые обогнала физику по количеству сдающих ЕГЭ. Экзамен по биологии планируют сдавать 153 тысячи ребят. Большая часть из них будет подавать документы именно в медвузы и на медицинские факультеты. Эксперты уверены: это не запрос "ковидного" времени, а устойчивый тренд.

- Желание детей идти в медицину растет, - говорит проректор по научной работе РНИМУ им. Н.И. Пирогова Денис Ребриков. - Это стабильная отрасль, человек с медицинским образованием будет востребован в любом случае. У нас, по статистике, и конкурс растет, и баллы ЕГЭ улучшаются.

Три из пяти топовых медицинских вузов по качеству бюджетного приема также входят в топ-20 среди всех российских университетов по качеству "внебюджета". Это значит, что во многих медвузах даже на платное отделение с тройками уже не попасть. А ЕГЭ по биологии как раз и помогает отобрать самых подготовленных абитуриентов. По данным минобрнауки, на будущий 2021/2022 учебный год вузам выделено более 576 тысяч мест. Из этого "котла" вузы, подведомственные минздраву, получат 43,4 тысячи: на 20 процентов больше, чем в 2020 году. А в 2022 году прием еще увеличится. Только на одно направление - "Клиническая медицина" - выделено более 28 тысяч бюджетных мест. И это не считая других специальностей. А ведь с медициной напрямую связаны и биоинформатика, и биоинженерия, вирусология, биохимия и биофизика и многие другие направления. Спрос на них тоже растет.

- Открытия в области структуры и свойств вирусов, бактериальных инфекций, возможности использовать новейшее оборудование, - все это играет большую роль. Например, быстрая расшифровка генома SARS-CoV-2 позволила российским ученым в кратчайшие сроки создать вакцины и применять их. Конечно, это привлекает молодежь, - рассказала "РГ" доктор медицинских наук, завлаборатории этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии им. Д.И. Ивановского Елена Бурцева.

Как рассказали "РГ" в Федеральном институте педагогических измерений, ЕГЭ по биологии все больше уходит в сторону практики. В нем уже появились задания, проверяющие прикладные знания из области биотехнологии, генетики, молекулярной биологии, здорового образа жизни человека. И этот крен будет только усиливаться. В перспективных моделях заданий выпускникам предлагается провести несложные математические расчеты на количество нуклеотидов в ДНК, найти объем крови, который "прогоняет" сердце, описать строение живой клетки по рисунку и т.п. Но главное - в экзамене появились описания реальных экспериментов, которые проводили врачи и ученые-биологи.

В экзамене появились описания реальных экспериментов, которые проводили врачи и ученые

По словам руководителя комиссии по разработке контрольных измерительных материалов для ГИА по биологии Валерьяна Рохлова, ЕГЭ по биологии сегодня действительно сложный экзамен, рассчитанный на хорошо подготовленных, интересующихся биологией выпускников. Но он и не должен быть простым. Потому что в будущем именно эти ребята будут каждый день отвечать за жизни людей.