- Желание детей идти в медицину растет, - говорит проректор по научной работе РНИМУ им. Н.И. Пирогова Денис Ребриков. - Это стабильная отрасль, человек с медицинским образованием будет востребован в любом случае. У нас, по статистике, и конкурс растет, и баллы ЕГЭ улучшаются.
Три из пяти топовых медицинских вузов по качеству бюджетного приема также входят в топ-20 среди всех российских университетов по качеству "внебюджета". Это значит, что во многих медвузах даже на платное отделение с тройками уже не попасть. А ЕГЭ по биологии как раз и помогает отобрать самых подготовленных абитуриентов. По данным минобрнауки, на будущий 2021/2022 учебный год вузам выделено более 576 тысяч мест. Из этого "котла" вузы, подведомственные минздраву, получат 43,4 тысячи: на 20 процентов больше, чем в 2020 году. А в 2022 году прием еще увеличится. Только на одно направление - "Клиническая медицина" - выделено более 28 тысяч бюджетных мест. И это не считая других специальностей. А ведь с медициной напрямую связаны и биоинформатика, и биоинженерия, вирусология, биохимия и биофизика и многие другие направления. Спрос на них тоже растет.
- Открытия в области структуры и свойств вирусов, бактериальных инфекций, возможности использовать новейшее оборудование, - все это играет большую роль. Например, быстрая расшифровка генома SARS-CoV-2 позволила российским ученым в кратчайшие сроки создать вакцины и применять их. Конечно, это привлекает молодежь, - рассказала "РГ" доктор медицинских наук, завлаборатории этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии им. Д.И. Ивановского Елена Бурцева.
Как рассказали "РГ" в Федеральном институте педагогических измерений, ЕГЭ по биологии все больше уходит в сторону практики. В нем уже появились задания, проверяющие прикладные знания из области биотехнологии, генетики, молекулярной биологии, здорового образа жизни человека. И этот крен будет только усиливаться. В перспективных моделях заданий выпускникам предлагается провести несложные математические расчеты на количество нуклеотидов в ДНК, найти объем крови, который "прогоняет" сердце, описать строение живой клетки по рисунку и т.п. Но главное - в экзамене появились описания реальных экспериментов, которые проводили врачи и ученые-биологи.
По словам руководителя комиссии по разработке контрольных измерительных материалов для ГИА по биологии Валерьяна Рохлова, ЕГЭ по биологии сегодня действительно сложный экзамен, рассчитанный на хорошо подготовленных, интересующихся биологией выпускников. Но он и не должен быть простым. Потому что в будущем именно эти ребята будут каждый день отвечать за жизни людей.