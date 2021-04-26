Общество
26.04.2021 14:52
Текст: Юрий Сизов

Испытания белорусской вакцины начнутся в ближайшее время

Белорусская вакцина, над созданием которой активно работают микробиологи, будет эффективна вне зависимости от циркулирующего штамма COVID-19. Ее доклинические испытания на животных начнутся уже в ближайшее время, информирует в понедельник БЕЛТА, ссылаясь на заявление заведующего лабораторией биологической безопасности республиканского научно-практического центра Анатолия Красько.
Анатолий Красько. Фото: belta.by Анатолий Красько. Фото: belta.by
Анатолий Красько. belta.by

Ученый дал понять, что его коллеги готовятся "к стадии иммунизации животных, которая займет не менее месяца". Прототип вакцины, уточнил он, планируется получить к осени, а проводить клинические испытания коллектив микробиологов планирует в 2022 году.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Как отметила заведующая лабораторией диагностики ВИЧ Елена Гасич, перед специалистами стояла задача выделения штаммов, для этого проводился мониторинг всех завозных вариантов вируса. На данный момент ученые уже выбрали несколько штаммов и перешли к следующей стадии.

Анатолий Красько уверен, что необходимость разработки собственной вакцины очевидна. Для этого в республике есть научная база, с советских времен сохранилась и хорошая школа вирусологов. Правда, признался он, в стране отсутствует база биотехнологического производства - предприятия, которые бы производили вакцины для людей. И хотя на белорусских мощностях уже выпускается по лицензии российская вакцина "Спутник V", технологии от момента разработки вакцины до постановки на производство в настоящее время отсутствуют.

Отметив, что к разработке белорусского препарата против COVID-19 привлечены лучшие научные кадры, директор центра эпидемиологии и микробиологии Владимир Горбунов сделал акцент на том, что отечественная вакцина - "это и биобезопасность страны, это приобретение технологий и компетенций в области разработки, создания и ввода в производство иммунобиологических лекарственных средств".

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