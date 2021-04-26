Испытания белорусской вакцины начнутся в ближайшее время

Ученый дал понять, что его коллеги готовятся "к стадии иммунизации животных, которая займет не менее месяца". Прототип вакцины, уточнил он, планируется получить к осени, а проводить клинические испытания коллектив микробиологов планирует в 2022 году.

Как отметила заведующая лабораторией диагностики ВИЧ Елена Гасич, перед специалистами стояла задача выделения штаммов, для этого проводился мониторинг всех завозных вариантов вируса. На данный момент ученые уже выбрали несколько штаммов и перешли к следующей стадии.

Анатолий Красько уверен, что необходимость разработки собственной вакцины очевидна. Для этого в республике есть научная база, с советских времен сохранилась и хорошая школа вирусологов. Правда, признался он, в стране отсутствует база биотехнологического производства - предприятия, которые бы производили вакцины для людей. И хотя на белорусских мощностях уже выпускается по лицензии российская вакцина "Спутник V", технологии от момента разработки вакцины до постановки на производство в настоящее время отсутствуют.

Отметив, что к разработке белорусского препарата против COVID-19 привлечены лучшие научные кадры, директор центра эпидемиологии и микробиологии Владимир Горбунов сделал акцент на том, что отечественная вакцина - "это и биобезопасность страны, это приобретение технологий и компетенций в области разработки, создания и ввода в производство иммунобиологических лекарственных средств".