Исследование: Каждый четвертый ребенок испытал травлю в Сети

Новости

Лукашенко принял участие в митинге-реквиеме в годовщину катастрофы на ЧАЭС 11:22
Мурашко: В ковидных стационарах находятся почти 110 тысяч человек 11:20
Мурашко: Пять регионов России близки к выходу из ковида 11:18
В московском метро выявили 40 тысяч нарушений масочного режима 11:17
Нижегородские ученые научились предсказывать удары молний 11:10
В Госдуме предложили назвать улицу или площадь Москвы именем Лужкова 10:51
Яровая предложила включить предмет "Моя Россия" в программу начальной школы 10:49
На набережной Благовещенска ледяные глыбы повредили гранитные плиты 10:48
Налоговый вычет за жилье предложили увеличить 10:45
Власти Москвы усилили контроль за ношением масок и перчаток в метро 10:38
В Совфеде оценили идею о дополнительном отпуске для отдыхающих в России 10:25
Нижегородские ученые придумали, как управлять нейросетью с помощью шума 10:15
Россия может стать мировым лидером по производству "зеленого" водорода 10:07
В Италии задержали около ста человек за связи с мафией 10:01
Исследование: Из-за пандемии шведы стали меньше болеть 09:52
Названы самые комфортные для жизни российские города 09:50
Лжеюристы выманили у москвички около 1,2 миллиона рублей 09:48
В Москве почти на треть выросло число впервые выданных водительских прав 09:48
Самолет с отказавшим двигателем совершил посадку в Пулково 09:36
Эксперт напомнила о новых штрафах для владельцев жилья 09:35
В Томске изобрели топливо из пшеничных отрубей 09:35
Латвию признали "толерантной" к насилию в отношении женщин 09:30
Школы и детсады Подмосковья не будут работать с 1 по 10 мая 09:04
В Серпухове ликвидировали нарколабораторию 08:59
Завтра стартует акция "Миллион призов" для прошедших вакцинацию пожилых москвичей 08:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Штрафовать за шины не по сезону будут не раньше марта
Штрафовать за шины не по сезону будут не раньше марта
Утверждены графики госэкзаменов для школьников
Утверждены графики госэкзаменов для школьников
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
26.04.2021 10:00
Рубрика: Общество

Исследование: Каждый четвертый ребенок испытал травлю в Сети

Текст: Татьяна Ткачёва
С какими угрозами сталкиваются школьники в интернете и почему они зачастую скрывают, что стали жертвами буллинга, показал опрос ребят из городов-миллионников России. В исследовании участвовало 1 100 подростков в возрасте 11-16 лет. Его провела онлайн-школа "Фоксфорд" в рамках подготовки бесплатного курса о кибербезопасности, разработанного при поддержке "Лаборатории Касперского".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Большинство респондентов сообщили, что знают о возможности травли в интернете и понимают, как вести себя с онлайн-троллями. Однако более четверти школьников оказалось вообще не в курсе дела.

Фото: iStock
Названы четыре главных признака школьного буллинга

Лучше всех осведомлены в вопросах кибербуллинга дети 15-16 лет. Каждый четвертый ребенок хоть раз сталкивался с онлайн-унижением. Каждый десятый заявил, что становится его жертвой регулярно. Чаще всего школьники имеют дело с троллингом - грубостью, оскорблениями и негативными комментариями. На втором месте - фрейпинг (взлом личного аккаунта). Относительно редко встречается доксинг - это когда личную информацию о человеке публикуют без его разрешения, с целью напакостить или даже поставить в опасное положение.

По данным опроса, почти 40 процентов ребят, побывавших объектом травли в интернете, никогда не рассказывали об этом взрослым. Треть жертв делилась своими переживаниями только c близкими друзьями. Поговорить о случившимся с родителями или другими взрослыми членами семьи смогли лишь 24 процента опрошенных респондентов. И только пять процентов стали бы доверять такую информацию учителям.

Чаще всего рассказать о кибербуллинге детям мешает стыд. Такой вариант ответа выбрало 28 процентов девочек и 19 процентов мальчиков. Каждый пятый из опрошенных считает, что ему не с кем разделить свои негативные эмоции. Некоторые дети скрывают, что их травят, потому что боятся быть наказанными или думают, что им никто не поверит.

"Исследование показало, что дети, которые все-таки решились на откровенность со взрослыми, чаще получают от них положительную реакцию, - подчеркнул руководитель отдела дополнительного образования онлайн-школы "Фоксфорд" Игорь Трахов. - В 64 процентах случаях родители или другие родственники объясняют детям, как поступить, поддерживают или предлагают помощь".

Но есть и взрослые, которые не знают, что делать в сложной ситуации. Так, 11 процентов детей отметило, что им запрещали пользоваться интернетом, когда узнавали о кибербуллинге. "Мы надеемся, что наш бесплатный образовательный спецпроект поможет родителям и детям лучше понимать друг друга", - резюмировал эксперт.

Кому нужен цифровой кодекс против буллинга

Онлайн-квест в формате игры рассказывает, как не попасться на уловки злоумышленников в Сети. В конце игры ребенок может записаться на бесплатные занятия по информационной безопасности.

Чтобы противостоять травле и другим вызовам в интернете, важно постоянно повышать цифровую грамотность, добавил руководитель направления "Лаборатории Касперского" по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко: "Надо учиться правильно реагировать на неприятные сообщения, знать, какие технические меры предпринять, чтобы оградить себя от угроз, разбираться в настройках приватности. В рамках курса мы на примерах из жизни покажем, как распознать мошенников, обеспечить свою приватность и избежать буллинга. Тема актуальная, ведь только по данным нашего опроса, 22 процента детей сталкивались с кражей аккаунтов в соцсетях или играх, а еще десять процентов - с фишингом и спамом".

Общество Семья и дети Digital Интернет Компании Информационные технологии Лаборатория Касперского

Главное сегодня

Российские ВКС испытали новую противоракету системы ПРО
За сутки в России подтверждено 8 803 случая COVID-19 в 82 регионах
Россияне назвали необходимый для достойной жизни доход
Власти Москвы усилили контроль за ношением масок и перчаток в метро
Пушков оценил реакцию украинского посла на отказ ФРГ дать оружие
Утвержден новый порядок образовательной деятельности в школах
Павел Крашенинников объяснил, каких животных можно держать в квартирах