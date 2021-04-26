Исследование: Каждый четвертый ребенок испытал травлю в Сети

С какими угрозами сталкиваются школьники в интернете и почему они зачастую скрывают, что стали жертвами буллинга, показал опрос ребят из городов-миллионников России. В исследовании участвовало 1 100 подростков в возрасте 11-16 лет. Его провела онлайн-школа "Фоксфорд" в рамках подготовки бесплатного курса о кибербезопасности, разработанного при поддержке "Лаборатории Касперского".

Большинство респондентов сообщили, что знают о возможности травли в интернете и понимают, как вести себя с онлайн-троллями. Однако более четверти школьников оказалось вообще не в курсе дела.

Лучше всех осведомлены в вопросах кибербуллинга дети 15-16 лет. Каждый четвертый ребенок хоть раз сталкивался с онлайн-унижением. Каждый десятый заявил, что становится его жертвой регулярно. Чаще всего школьники имеют дело с троллингом - грубостью, оскорблениями и негативными комментариями. На втором месте - фрейпинг (взлом личного аккаунта). Относительно редко встречается доксинг - это когда личную информацию о человеке публикуют без его разрешения, с целью напакостить или даже поставить в опасное положение.

По данным опроса, почти 40 процентов ребят, побывавших объектом травли в интернете, никогда не рассказывали об этом взрослым. Треть жертв делилась своими переживаниями только c близкими друзьями. Поговорить о случившимся с родителями или другими взрослыми членами семьи смогли лишь 24 процента опрошенных респондентов. И только пять процентов стали бы доверять такую информацию учителям.

Чаще всего рассказать о кибербуллинге детям мешает стыд. Такой вариант ответа выбрало 28 процентов девочек и 19 процентов мальчиков. Каждый пятый из опрошенных считает, что ему не с кем разделить свои негативные эмоции. Некоторые дети скрывают, что их травят, потому что боятся быть наказанными или думают, что им никто не поверит.

"Исследование показало, что дети, которые все-таки решились на откровенность со взрослыми, чаще получают от них положительную реакцию, - подчеркнул руководитель отдела дополнительного образования онлайн-школы "Фоксфорд" Игорь Трахов. - В 64 процентах случаях родители или другие родственники объясняют детям, как поступить, поддерживают или предлагают помощь".

Но есть и взрослые, которые не знают, что делать в сложной ситуации. Так, 11 процентов детей отметило, что им запрещали пользоваться интернетом, когда узнавали о кибербуллинге. "Мы надеемся, что наш бесплатный образовательный спецпроект поможет родителям и детям лучше понимать друг друга", - резюмировал эксперт.

Онлайн-квест в формате игры рассказывает, как не попасться на уловки злоумышленников в Сети. В конце игры ребенок может записаться на бесплатные занятия по информационной безопасности.

Чтобы противостоять травле и другим вызовам в интернете, важно постоянно повышать цифровую грамотность, добавил руководитель направления "Лаборатории Касперского" по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко: "Надо учиться правильно реагировать на неприятные сообщения, знать, какие технические меры предпринять, чтобы оградить себя от угроз, разбираться в настройках приватности. В рамках курса мы на примерах из жизни покажем, как распознать мошенников, обеспечить свою приватность и избежать буллинга. Тема актуальная, ведь только по данным нашего опроса, 22 процента детей сталкивались с кражей аккаунтов в соцсетях или играх, а еще десять процентов - с фишингом и спамом".