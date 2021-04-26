Итальянские влюбленные провели акцию протеста возле парламента

В Италии несколько сотен влюбленных провели акцию протеста возле здания парламента республики. Как передает РИА Новости, они недовольны тем, что из-за введенных в стране ограничений они не могут сочетаться браком. Чтобы продемонстрировать свое желание, наконец, зарегистрировать свои отношения, многие пришли прямо в свадебных нарядах.

Как рассказала одна из девушек, 36-летняя римлянка Анджела Ди Йорио, ее церемония переносилась уже четыре раза. "Сейчас у нас нет даже даты. Был короткий период прошлой осенью, но нас в него не поставили, это должно было быть в октябре. Сейчас, когда снимают первые ограничения, власти не дают нам даже маленького намека. Мы не можем проникнуть в головы нашим политикам", - поделилась она.

По ее словам, сейчас по всей стране не могут сочетаться браком 3700 пар.

Приходит в упадок вся отрасль. По словам представителей свадебного бизнеса, которые также приняли участие в акции протеста, их доходы за минувший год сократились на 90 процентов. Запрет на проведение свадебных мероприятий затронул порядка 90 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей: фотографов, рестораторов, ведущих, портных, владельцев вилл. Как заявила глава ассоциации "Вместе за свадьбу" Стефания Висмара, правительство про них просто забыло, не только финансово не помогает, но и не говорит, когда они смогут возобновить свою работу.