Иван Соловьев рассказал о своей первой роли в фильме "Пункт пропуска"

9 мая, в дату очередной годовщины Великой Победы, на экраны российских кинотеатров выходит художественный фильм "Пункт пропуска". Картина рассказывает о реальных событиях, произошедших в октябре 2016 года на пункте пропуска "Чонгар". Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) тогда похитили и пленили двоих российских военных моряков. Накануне выхода фильма в прокат интервью "Российской газете" дал автор сценария этой картины заслуженный юрист России Иван Соловьев. Он же сыграл в фильме одну из главных ролей.

Иван Николаевич, в фильме "Пункт пропуска" вы сыграли роль адмирала Елагина, командующего Черноморским флотом. Это ваша первая роль и сразу нужно было изобразить такого статусного персонажа. Не страшно было браться за такую роль?

Конечно, сыграть командующего Черноморским флотом - это большая ответственность. Ведь флот, с одной стороны - живая легенда нашей страны, а с другой - гарант стабильности в Черноморском, да и Средиземноморском регионах. Но, воплощая образ на экране, я всегда помнил, что руководитель любого уровня - прежде всего человек, которому не чужды переживания и чаяния, которые есть у каждого. Форма мне привычна, сам в течение двух десятилетий ее носил. Конечно, она меняет образ и поведение. Речь, осанка, взгляд - все становится несколько другим. Более размеренным, строгим. Но за образом этим опять-таки не должен теряться человек, его качества, черты характера.

Были какие-то необычные ситуации, связанные с вашей ролью и съемочным процессом?

Конечно. Без этого, наверное, не обходятся ни одни съемки. Мы снимали практически весь день в штабе Черноморского флота. Нас очень хорошо встретили, дали лучшие локации. Командующий пришел познакомиться и спросить, чем помочь. Я был еще в обычной одежде, но вице-адмирал Осипов сразу и безошибочно определил, кто будет исполнять роль командующего. Не скрою, было, конечно, приятно.

Ну а потом, в ходе съемок - а мы снимали и в кабинетах, и в коридорах, и на ступеньках, и у здания штаба - я выходил в адмиральской форме. И удивлялся, почему нет никого, а если и появлялись офицеры, то сразу же чудесным образом пропадали из поля видения. Чуть позже понял: своего командующего они, конечно, хорошо знали, а тут какой-то новый адмирал ходит, то в одном месте появится, то в другом. Лучше от греха подальше ему на глаза не попадаться, видимо, решили они. Вот и ходил я в гордом одиночестве по красивым интерьерам.

Можете описать вашего героя. Какой он, что руководит им при совершении того или иного поступка?

Это до мозга костей государственник. Человек, который с 17 лет служит государству, достиг довольно больших карьерных высот, но не зазнался, не потерял совесть и не стал циником. Он нормальный и порядочный мужик, прошедший очень непростой путь.

В личной жизни у него все далеко от идеала. Будучи уже не молодым человеком, встретил женщину с ребенком, полюбил. Создал семью. Но жена его заболела и ушла из жизни. И он берет на себя непростую обязанность, растит ее дочь. Все свободное время отдает службе и очень переживает, когда его приемная дочь показывает характер. А это неизбежно, ведь девочка только-только заканчивает школу, а в свободное время предоставлена сама себе.

И даже когда она фактически совершает предательство, он не озлобляется, не ставит крест на ней. А видит и понимает свою долю вины за то, что не мог уделять должное количество времени близкому человеку.

И вы знаете, это в целом очень характерно для нашего общества сегодня. Все работают, суетятся, в погоне за решением задач и достижением поставленных целей. А дети наши, особенно подростки, растут вроде как на глазах, но по факту в стороне и живут своей жизнью, формируются непонятно под чьим влиянием.

А потом мы начинаем сетовать: они другие. Страшно, что будет завтра, на кого мы все оставим и т.д. Но начинать надо с себя, со своей готовности кропотливо, изо дня в день быть рядом и самому формировать ценности у своего ребенка. Это высший пилотаж воспитания, но убежден, что это требование сегодняшнего времени.

Адмирала Елагина можно назвать героем нашего времени?

Бесспорно. Кстати, очень актуальный вопрос о героях. У нас в фильме главная героиня на вопрос ребенка о том, есть ли сейчас герои, отвечает, что да, герои есть всегда. И это очень важно, это одна из ключевых идей фильма. Что героем можно стать не только в трагический для всей страны час, в час испытаний. Героем можно быть каждый день, просто честно делая свое дело, оставаясь верным своему выбору, своей семье, данному слову, не меняя своих взглядов и решений, не переобуваясь под изменившиеся условия или конъюктурные течения.

Мы совсем недавно в одной из премьерных поездок с молодыми ребятами - школьниками и студентами - обсуждали вопрос, есть ли сегодня герои на киноэкранах. Есть ли им кому подражать и на кого хотеть быть похожими. Дело было в Донбассе, и разговор был очень откровенный. Довольно долго говорили, всем желающим дали высказаться. Сначала пытались сформулировать, кто он - герой нашего времени. Потом, не придя к общему знаменателю, стали думать о том, какой он этот герой.

И получилось, что не предлагает современный кинематограф образ героя. Или пытается предложить, но он не заходит зрителю. Не приживается.

Поэтому, если кто-то для себя сочтет возможным рассматривать героев фильма "Пункт пропуска" в качестве тех, с кого можно и нужно брать пример, кому стоит подражать, то это будет наша большая общая победа.

Что еще оказалось важным для вашей роли, может быть какие-то нюансы, без которых все оказалось бы неубедительным?

Некоторые не придают этому особого значения, или консультанты оказываются не до конца компетентным, но для меня очень важно было соблюсти полное соответствие сценической военной формы оригиналу. Знаете, я раньше, да и сейчас, смотрю детективы, сериалы, где описывается работа правоохранительных органов, и невольно глаз цепляют косяки по форме. То погоны не так пришиты, то шевроны не те, то наградные планки. И теряется сразу доверие к сюжету, к актеру, к его игре. Хотя, может, и идея у фильма вполне себе неплохая. Поэтому такие мелочи делают картину или вызывают замечания у профессионалов.

Так вот, я попросил Игоря Владимировича Осипова со всей придирчивостью осмотреть мой мундир и внести коррективы. Он, кстати, даже любезно предложил мне свой значок командующего, но потом вспомнил, что в то время, о котором мы рассказываем в фильме, они еще не были введены. И это тоже дорогого стоит!

Были уже какие-то зрительские оценки и отзывы, касающиеся вашей роли?

Да, отзывы были и, слава Богу, они положительные. Зрители говорили, что органично получилось и на фоне других профессиональных актеров, вроде в грязь лицом не ударил.

Но я и сам кое-что подмечаю. Вот в Донецке на премьере было человек 15 ребят-юнармейцев. Так вот, они после окончания фильма сразу за мной гуськом потянулись из зрительского зала, в фойе. И там окружили и с каждым попросили сфотографироваться. И потом все вместе. А это будущие военные, готовящие себя к офицерской службе. Так что пошли запечатлеть себя со старшим по званию. А значит, поверили в моего персонажа, приняли все поступки и слова адмирала Елагина.

А в первом московском кадетском корпусе преподаватели - морские офицеры, многие из которых прошли горячие точки, так от души переживали и комментировали ход развития событий в фильме, а потом сказали о том, что у них впечатление, что я всю жизнь на флоте служил. Поверьте, это самый лучший человеческий показатель и одновременно индикатор убедительности и правдивости общего результата нашей работы - фильма "Пункт пропуска".