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26.04.2021 19:32
Рубрика: Экономика

Желаем - у дачи

Майским праздникам обозначили фронт работы и отдыха
Текст: Евгений Гайва, Михаил Загайнов, Ольга Игнатова, Елена Манукиян, Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 90(8441)
Работодатели самостоятельно определят график работы с 4 по 7 мая, которые объявлены нерабочими днями. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
С 26 мая Греция отменяет карантин для привитых от коронавируса путешественников. Фото: РИА Новости С 26 мая Греция отменяет карантин для привитых от коронавируса путешественников. Фото: РИА Новости
С 26 мая Греция отменяет карантин для привитых от коронавируса путешественников. Фото: РИА Новости

График работы в эти дни должен быть закреплен внутренним документом организации. "Работодатели самостоятельно... определяют численность и состав работников, необходимых для обеспечения функционирования соответствующих органов власти, организаций, предприятий, включая организацию работы дистанционно", - пояснила она.

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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Наличие нерабочих дней в мае не является основанием для снижения зарплаты, уточнила Голикова: "Работникам, на которых распространяется указ (президента. - "РГ"), нужно выплатить заработную плату, предусмотренную трудовым договором, в том же размере, если бы работник полностью отработал нерабочие дни, выполнил нормы рабочего времени по повременной оплате труда или нормы труда при сдельной оплате".

Порядок и условия стимулирующих выплат определяются коллективным договором. Если дата выплаты зарплаты выпадает на нерабочие или праздничные дни в мае, то она должна быть начислена заблаговременно. Отдыхать россияне будут с 1 по 10 мая включительно. То есть если выплата зарплаты выпадает на эти дни, то получить ее люди должны 30 апреля. При этом зарплата за работниками сохраняется в полном объеме, включая оклад и стимулирующие выплаты. Это значит, что сотрудники должны получить ее в таком же размере, если бы они в эти дни работали.

Объявление о длинных майских выходных повысило спрос на посуточную аренду квартир и домов и спровоцировало рост цен. Наймодатели подняли стоимость аренды загородных домов сразу на 15-20%, хотя новых предложений на рынке не появилось.

При этом больше половины работодателей еще не приняли решение о рабочем графике 4-7 мая, свидетельствуют данные HeadHunter. Об этом заявили 54% опрошенных. Среди остальных участников исследования голоса разделились пополам - 23% работодателей заявили, что их компании будут отдыхать, еще столько же намерены работать.

Россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая. Решение о введении нерабочих дней с 4 по 7 мая было принято для сокращения распространения коронавирусной инфекции, людям дали возможность побыть на свежем воздухе. Как только об этом стало известно, сразу оживился спрос на загородное жилье. "Вероятно, это связано с невозможностью выехать за границу из-за карантинных мер. Однако большинство желающих провести майские выходные на арендованных дачах позаботились об этом заранее", - отмечают в "Инком-недвижимости".

Спрос на краткосрочную аренду квартир, комнат и загородных домов в последние дни, после "удлинения" праздников, в 3,5 раза выше, чем в эти же даты 2020-го, говорит руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимость" Артем Кромочкин. Еще до того, как 4-7 мая стали нерабочими, спрос на посуточную аренду загородного жилья был больше в 2,5 раза, чем в апреле 2020 года.

При том, что и год назад загородная недвижимость также пользовалась большим спросом из-за самоизоляции. К концу апреля в 3,2 раза в среднем по стране вырос спрос на краткосрочный наем таунхаусов, в 2 раза - дач, в 2,6 раза - домов и в 2,2 раза - коттеджей. Наиболее заметное повышение спроса в Московской области и Приморском крае. В частности, в Подмосковье в 8,8 раза вырос спрос на таунхаусы, а в Приморье - в 13 раз на коттеджи. В 3,5 раза вырос спрос на загородную недвижимость в Крыму.

"Спрос на посуточную аренду загородной недвижимости в весенне-летнем сезоне будет только расти. Если даже в прошлом году, когда эпидемиологическая ситуация в стране была куда менее стабильной, мы наблюдали рост спроса относительно 2019 года, то в нынешнем году спрос вырастет еще сильнее. Заграница все еще в основном остается закрытой для туристов, цены на пакетные туры по России в связи с закрытием Турции резко поднялись, поэтому посуточная аренда загородной недвижимости становится особенно привлекательной", - говорит Кромочкин.

Аренда квартир и комнат в других городах была россиянам в прошлом году неинтересна из-за ограничений на передвижения. К началу апреля 2021 года средняя цена на посуточную аренду квартир выросла на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Посуточная аренда загородной недвижимости в среднем стала дороже на 29%.

После новости о продлении майских праздников цены на посуточную аренду в среднем по стране держатся на прежнем уровне, но с большой долей вероятности на этой неделе они вырастут на популярных туристических направлениях на 20-30%, считает Кромочкин. В последние дни россияне чаще всего интересовались краткосрочной арендой недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Подмосковье, Башкортостане, Татарстане, Ростовской, Челябинской, Самарской и Свердловской областях. По данным "Авито", по сравнению с концом апреля 2019 года спрос на посуточную аренду жилья сейчас выше на 225,42%.

Фото: iStock
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Чаще всего россияне бронируют на майские праздники жилье в Санкт-Петербурге, Москве, Адлере, Казани и Калининграде, сообщает Booking.com. При этом клиенты платформы предпочитают жить не в квартирах частников, а в отелях, гостевых домах, хостелах и апарт-отелях.

Оставшиеся открытыми страны тоже привлекают россиян. С 26 мая в стране отменили карантин для привитых от коронавируса путешественников. Но россияне ждут полного открытия Греции, основные бронирования пока идут на лето, говорят представители туррынка.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), теперь для въезда в Грецию у россиян должна быть с собой справка на английском языке об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сделанном не ранее чем за 72 часа до въезда. Такая справка требуется и для детей в возрасте пяти лет и старше. Если же турист прошел вакцинацию "Спутником V", потребуется сертификат на английском языке. При этом вторая доза вакцины должна быть получена не ранее чем за 14 дней до поездки. При въезде в страну будет проводиться выборочное тестирование. Если у кого-то выявят коронавирус, придется пройти карантин в течение 10 дней в специализированных отелях. Но на въезд в Грецию продолжает действовать квота в четыре тысячи человек еженедельно.

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