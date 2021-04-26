Как за оплату коммуналки получить скидку в магазине

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о начале программы "Коммунальный бонус". Она стартует первого мая и позволит аккуратным плательщикам коммунальных счетов вернуть часть платы приятными бонусами.

"Большинство наших жителей платят всегда в срок, и мы считаем, что это нужно поощрять. За год с помощью "Коммунального бонуса" можно будет легко и незаметно сэкономить несколько тысяч рублей", - отмечает Воробьев. Для того чтобы стать участником программы, нужно соблюсти всего два условия: вовремя оплачивать коммунальные счета и делать это онлайн на сайте или в мобильном приложении МосОблЕИРЦ.

После онлайн-оплаты система автоматически перебросит вас на страницу с бонусами, где останется только выбрать приз за добросовестность и пунктуальность. Среди призов - скидочные купоны в магазины и кафе на 10-35 процентов, сертификаты на обучающие программы, подписка на онлайн-кинотеатры. "Применительно к сфере ЖКХ наша программа пока не имеет аналогов в России", - говорит зампред областного правительства Евгений Хромушин. По его словам, личные кабинеты в МосОблЕИРЦ сегодня имеют более 1,5 миллиона пользователей, или почти половина всех плательщиков коммунальных услуг. И Хромушин уверен, что с первого мая их число будет только расти.

Программа "Коммунальный бонус" бессрочна. А это значит, что пользоваться бонусами можно хоть каждый месяц, хоть раз в год.

Полный список бонусов доступен на сайте мособлеирц.рф или по прямой ссылке https://clubonus.ru/.