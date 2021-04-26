Как за оплату коммуналки получить скидку в магазине

Новости

США показали самый низкий прирост населения со времен Великой депрессии 00:57
Меркель пообещала послабления для привитых и переболевших COVID-19 00:55
Кроссовки рэпера Канье Уэста проданы за рекордные 1,8 млн долларов 00:41
Глава делегации России в Вене прокомментировал ситуацию с ДОН 00:20
Более 1,5 млн кодов маркировки лекарств эмитировано без сбоев 26.04.2021
ВМС Индонезии обнародовали видео с поющими моряками погибшей подлодки 26.04.2021
В Москве главврача уволили после скандального видео с медсестрами 26.04.2021
В Словении ПЦР-тесты из РФ будут освобождать от карантина 26.04.2021
"Ювентус" намерен купить полузащитника "Рубина" Кварацхелию 26.04.2021
В Минобороны появится управление по вопросам искусственного интеллекта 26.04.2021
Шотландия и Уэльс объявили о снятии коронавирусных ограничений 26.04.2021
Шойгу прибыл в Таджикистан на заседание Совета министров обороны ОДКБ 26.04.2021
В Госдуме объяснили жалобу сената Чехии на президента страны 26.04.2021
Глава МИД ФРГ признал отсутствие альтернативы диалогу с Россией 26.04.2021
Жителей Индии призвали дома тоже носить маски 26.04.2021
Меркель: Германия самостоятельно занимается вопросом закупки "Спутника V" 26.04.2021
УЕФА начал расследование в отношении Ибрагимовича 26.04.2021
Путин обсудил с Макроном Украину и отношения с Чехией 26.04.2021
Британия внесла в антикоррупционный список 14 россиян 26.04.2021
Калининградские школы и больницы будут работать с 4 по 7 мая 26.04.2021
Президента Чехии обвинили в измене 26.04.2021
Во вторник в Москве перекроют движение из-за подготовки к Параду Победы 26.04.2021
В возрасте 86 лет умер писатель Владимир Марамзин 26.04.2021
В Турции введут полный локдаун до 17 мая 26.04.2021
МИД РФ потребовал разъяснений о хранении в Врбетице запрещенных мин 26.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
26.04.2021 23:41
Рубрика: Экономика

Сами с бонусами

Как за оплату коммуналки получить скидку в магазине
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 90(8441)
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о начале программы "Коммунальный бонус". Она стартует первого мая и позволит аккуратным плательщикам коммунальных счетов вернуть часть платы приятными бонусами.

"Большинство наших жителей платят всегда в срок, и мы считаем, что это нужно поощрять. За год с помощью "Коммунального бонуса" можно будет легко и незаметно сэкономить несколько тысяч рублей", - отмечает Воробьев. Для того чтобы стать участником программы, нужно соблюсти всего два условия: вовремя оплачивать коммунальные счета и делать это онлайн на сайте или в мобильном приложении МосОблЕИРЦ.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Кто может cэкономить на услугах ЖКХ или совсем за них не платить

После онлайн-оплаты система автоматически перебросит вас на страницу с бонусами, где останется только выбрать приз за добросовестность и пунктуальность. Среди призов - скидочные купоны в магазины и кафе на 10-35 процентов, сертификаты на обучающие программы, подписка на онлайн-кинотеатры. "Применительно к сфере ЖКХ наша программа пока не имеет аналогов в России", - говорит зампред областного правительства Евгений Хромушин. По его словам, личные кабинеты в МосОблЕИРЦ сегодня имеют более 1,5 миллиона пользователей, или почти половина всех плательщиков коммунальных услуг. И Хромушин уверен, что с первого мая их число будет только расти.

Программа "Коммунальный бонус" бессрочна. А это значит, что пользоваться бонусами можно хоть каждый месяц, хоть раз в год.

Полный список бонусов доступен на сайте мособлеирц.рф или по прямой ссылке https://clubonus.ru/.

Экономика ЖКХ

Главное сегодня

Путин обсудил с Макроном Украину и отношения с Чехией
Минтруд разъяснил особенности оплаты труда в нерабочие дни с 4 по 7 мая
В Турции введут полный локдаун до 17 мая
Путин распорядился призвать на сборы запасников
В Госдуму внесены поправки о новых выплатах семьям
Некоторым категориям работников будет легче получить доплаты к пенсии
В РАН назвали самые востребованные профессии будущего