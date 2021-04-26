Канцлер Австрии выступил против новых антироссийских санкций

Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил против введения новых антироссийских санкций. По его мнению, с Россией необходимо работать вместе, лишь так на континенте установится прочный мир. Об этом глава правительства Альпийской республики заявил в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.

"Я против дополнительных санкций как самоцели. Нужна деэскалация. Это сложно, но постоянное обострение - это не путь, по которому мы хотим идти", - отметил Курц.

По его словам, пришло время сделать ставку на диалог. "Мир на нашем континенте возможен лишь вместе с Россией, а не когда другие страны действуют против нее", - заявил австрийский премьер.

Касаясь ситуации на востоке Украины, из-за которой и были введены первые санкции против России семь лет назад, Курц выразил надежду, что дальнейшей эскалации конфликта удастся избежать.