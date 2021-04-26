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26.04.2021 14:58
Рубрика: Экономика

Кипр упростит въезд для туристов, привившихся "Спутником V"

Текст: Василий Кошкин

Российские туристы, привитые вакциной "Спутник V", смогут посетить Кипр без теста на COVID-19. Ограничения снимут 10 мая, заявил председатель госкомитета Республики Кипр по туризму Саввас Пердиос.

Фото: пресс-служба Минздрава РФ
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"Отсутствие одобрения вакцины "Спутник V" со стороны медицинских властей ЕС не будет иметь значения, так как ведутся соответствующие переговоры, и это дает основание отдельным странам признавать вакцины из третьих стран для туристических целей", - цитирует министра ТАСС.

С 26 апреля на Кипре действует карантинный режим, отличающийся наиболее жесткими за все время пандемии ограничениями. Согласно принятому в пятницу решению властей, комендантский час станет дольше на два часа: с 21:00 до 05:00.

Число разрешенных в течение суток выходов из дома или отеля после извещения об этом кипрских властей будет сокращено с двух до одного. Продолжительность прогулки не должна превышать трех часов.

Это уже третий локдаун: первый был введен в марте 2020 года, а второй в январе нынешнего.

Экономика Туризм В мире Европа Кипр Вакцинация от коронавируса

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