Кипр упростит въезд для туристов, привившихся "Спутником V"

Российские туристы, привитые вакциной "Спутник V", смогут посетить Кипр без теста на COVID-19. Ограничения снимут 10 мая, заявил председатель госкомитета Республики Кипр по туризму Саввас Пердиос.

"Отсутствие одобрения вакцины "Спутник V" со стороны медицинских властей ЕС не будет иметь значения, так как ведутся соответствующие переговоры, и это дает основание отдельным странам признавать вакцины из третьих стран для туристических целей", - цитирует министра ТАСС.

С 26 апреля на Кипре действует карантинный режим, отличающийся наиболее жесткими за все время пандемии ограничениями. Согласно принятому в пятницу решению властей, комендантский час станет дольше на два часа: с 21:00 до 05:00.

Число разрешенных в течение суток выходов из дома или отеля после извещения об этом кипрских властей будет сокращено с двух до одного. Продолжительность прогулки не должна превышать трех часов.

Это уже третий локдаун: первый был введен в марте 2020 года, а второй в январе нынешнего.