Китайский марсоход назвали "Чжужун" в честь бога огня

Огонь принес тепло и свет предкам человечества, а также осветил человеческую цивилизацию. Как отметил заместитель главы CNSA У Яньхуа, назвав свой первый марсоход в честь бога огня, Китай "разжег пламя своих планетарных исследований".

По его словам, "Чжу" (по-китайски "пожелание") выражает добрые пожелания человечеству в исследовании Вселенной. "Жун" (по-китайски "интеграция и сотрудничество") отражает видение Китая о мирном использовании космоса и создании сообщества единой судьбы. Это название является еще одним примером научного романтизма работников китайской космической отрасли, а также демонстрирует исследовательский дух и уверенность в своей культуре, подчеркнул У Яньхуа.