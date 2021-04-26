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Рубрика: В мире

Колумбия увеличила статистику летальности из-за COVID-19

Колумбийские медики зафиксировали за минувшие сутки 465 летальных исходов, вызванных коронавирусом, что стало самым высоким для Колумбии показателем. Об этом сообщили представители Министерства здравоохранения и социальной защиты.

Фото: AP Photo / Fernando Vergara
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"За воскресенье в стране подтверждено 17 тысяч 190 новых случаев заражения и 465 летальных исходов. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в минувшую субботу - 440 случаев. В Боготе с начала эпидемии зафиксировано 766 тысяч 778 случаев инфицирования", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Власти столицы Колумбии объявили о введении запрета на продажу алкогольных напитков, который будет действовать до девятого мая. Мера призвана предотвратить распространение коронавируса. По последним данным, число заразившихся COVID-19 в Колумбии превысило 2,5 миллиона человек - 2 774 464. Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в стране в начале марта прошлого года.

В мире Южная Америка Колумбия Пандемия коронавируса COVID-19

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