Компания СУЭК ежегодно осуществляет в регионах до 200 социальных проектов

Свое двадцатилетие 27 апреля отмечает одна из крупнейших промышленных компаний России - СУЭК. Объединив в 2001 году разрозненные угледобывающие активы в Сибири и на Дальнем Востоке страны, СУЭК за время развития трансформировалась в многопрофильную компанию. Сегодня в ее составе более 70 угольных, логистических, энергетических и сервисных предприятий в 14 регионах страны, на которых работают 73 тысячи сотрудников. В поздравлении СУЭК со знаменательной датой президент России В. Путин, в частности, отметил:

"СУЭК по праву считается одним из флагманов российской угольной, энергетической промышленности и транспортной логистики. Столь значимые достижения стали возможны благодаря грамотным, передовым управленческим решениям и слаженным действиям вашей большой команды, где ведущая роль принадлежит шахтерам, их нелегкому труду и производственным успехам. Компания отличается безукоризненной деловой репутацией, которую создают профессионалы самой высокой квалификации. Особое внимание уделяется повышению безопасности работы горняков, внедрению инновационных, экологических, ресурсосберегающих технологий. И конечно, отмечу огромный вклад СУЭК в совершенствование социальной инфраструктуры регионов, активное участие в реализации проектов в сфере демографии, образования, медицины, спорта, патриотического воспитания молодежи. Уверен, что вы и впредь будете достойно выполнять поставленные задачи - на благо и в интересах России".

Мы обратились за комментариями к генеральному директору СУЭК Степану Солженицыну:

Степан Александрович, присоединяемся к многочисленным поздравлениям, которые в эти дни поступают от руководителей ветвей власти, губернаторов, представителей общественных организаций. В поздравлении президента сказано, что вы, будучи частной компанией, выполняете задачи на благо и в интересах России. О каких задачах идет речь?

Степан Солженицын: Благодарю за поздравление! Компания такого масштаба, как СУЭК, по определению работает и на благо Родины, и в интересах собственников. Наш основной акционер Андрей Мельниченко объединил в 2001 году угольные предприятия, находившиеся в разном положении - в основном в предбанкротном состоянии. С огромными задолженностями по зарплатам, по выплатам в бюджеты всех уровней. Это было характерно в целом для угольной промышленности, завершавшей в то время реструктуризацию. Для того чтобы превратить эти разрозненные предприятия в прибыльную конкурентоспособную компанию мирового уровня, нужно было решить множество проблем - в частности, погасить задолженности, прекратить текучку кадров и отток населения из шахтерских городов и поселков, поднять уровень безопасности и производительность труда, повысить качество жизни на наших территориях.

Так что с первого дня наша компания занималась не только производством, но и социальными вопросами, снижением накопленного экологического вреда, строительством инфраструктуры, причем не только портов и железнодорожных станций, но и стадионов, больниц, городских парков. Вся эта работа, естественно, отражалась на всех показателях социально-экономического развития регионов, а по мере нашего роста связь с региональным развитием, решением общенациональных задач становилась только сильнее. Так что задачи, поставленные в национальных проектах, действительно нам не чужие. Они общероссийские, однако полностью соответствуют нашим стремлениям и интересам.

Да, эта связь заметна не только вам и руководителям страны. Недавно АНО "Национальные приоритеты" присвоила компании СУЭК статус "Партнер национальных проектов" в направлениях "Экология", "Образование", "Производительность труда" и "Наука и Университеты" за вклад в социальное развитие регионов. Не могли бы вы кратко назвать основные проекты СУЭК в этой сфере?

Степан Солженицын: СУЭК ежегодно инвестирует в социальные и экологические проекты около 5 млрд рублей, еще примерно столько же - в охрану труда и промышленную безопасность. Но на деле вклад в социальное развитие не ограничивается целевыми измеряемыми инвестициями. Например, модернизация предприятий, новая техника, строительство очистных сооружений влияют на экологию и качество жизни людей не меньше, чем разведение парков или выпуск мальков в реки. Все инвестиции в технологическое развитие имеют экологический эффект, поэтому мы не разделяем технологию и экологию. Мы стремимся к комплексному улучшению качества жизни людей, которое повышает заинтересованность в проживании на конкретной территории, а она, в свою очередь, помогает стабильно работать нашим предприятиям.

СУЭК ежегодно инвестирует в социальные и экологические проекты около 5 млрд рублей, еще примерно столько же - в охрану труда и промышленную безопасность

Мы проводим около 200 социальных проектов в год, десятки экологических акций, от поддержки заповедников и очистки рек силами волонтеров до рекультивации сотен гектаров земли и установки новейших фильтров на электростанциях, и все они важны для людей, для регионов. Выделить самые важные очень сложно. Могу назвать некоторые, самые "раскрученные" в местных СМИ. Это замещение малоэффективных котельных без систем газоочистки теплом современных эффективных станций, работающих по принципу когенерации: в результате мы к 2024 году на 1 миллион тонн сократим выбросы парниковых газов - это реальный вклад в выполнение климатических обязательств России. Это установка на ТЭЦ Красноярска новых электрических фильтров, способных улавливать 99,5% золы и других выбросов, - реальный вклад в борьбу с загрязнениями атмосферы в городе. Решению этой же задачи способствует и производство бездымного топлива для частного сектора и котельных, которое мы наладили на Березовском разрезе Красноярского края. Всего в проекты по повышению экологичности и надежности генерации СУЭК в ближайшие годы планирует инвестировать свыше 50 млрд рублей.

В Кузбассе мы этим летом заканчиваем монтаж современных очистных сооружений модульного типа для технической воды, которые резко улучшают качество воды в водоемах и помогают "закольцевать" процесс использования воды в технических целях. На 5 шахтах Кузбасса такие системы уже работают, на двух будут введены в ближайшее время. Очистные строятся не только в Кузбассе, но и в других регионах, в частности, заканчиваем масштабный проект в Хабаровском крае. Как видите, каждый проект - технологический, но он имеет явный экологический и социальный эффект.

А самый, пожалуй, важный социальный проект - это масштабная противоэпидемиологическая программа, которую мы начали проводить с первых дней пандемии. Проводили мы ее не за награды, а для поддержки людей и сохранения стабильности работы предприятий. В тяжелое время мы не могли допустить перебоев в энерго- или теплоснабжении, снижения эффективности производства.

И нам удалось все свои обязательства перед потребителями выполнить, причем инвестиционная активность у нас не только не снизилась, но даже ускорилась. Все понимают, что качество жизни, экологической, городской среды, производственные технологии нужно улучшать здесь и сейчас. Никто ждать не будет, и пандемия не оправдание для снижения активности.

В юбилейный год вы, наверное, уже строите планы на будущее. А какой будет СУЭК через следующие 20 лет?

Степан Солженицын: В современном мире постоянные изменения стали привычной частью нашей жизни. Мы не можем заранее сказать, какой будет СУЭК через 20 лет. Для того чтобы остаться конкурентоспособной компанией, мы, безусловно, будем искать новые формы работы, новых партнеров. Изменения затронут сферу управления, неизбежно поменяются профессиональные требования, будут совершенствоваться производственные связи. Скорее всего, через два десятка лет структура компании все-таки будет отличаться от той, к которой мы все успели привыкнуть.

Но что-то останется неизменным. У нас есть своя корпоративная культура, основанная на наших традициях - традициях шахтеров, энергетиков, железнодорожников, высокая эффективность в достижении цели, ответственность, готовность подставить плечо в трудную минуту. Как бы ни менялась организация производства, у нас хватит компетентности, мастерства и умения принимать управленческие решения для того, чтобы сделать нашу компанию еще лучше.

Большое спасибо за интервью. Успехов вам и каждому сотруднику СУЭК!