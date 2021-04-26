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26.04.2021 15:47
Рубрика: Власть

Косачев: Россия не примет включения новых стран в "нормандский формат"

Текст: Галина Мисливская
Присоединение к "нормандскому формату" США, Канады и Великобритании только затормозило бы реализацию Минских соглашений, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя соответствующую инициативу президента Украины Владимира Зеленского.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

"Это совершенно точно неправильно, это совершенно точно не будет принято нашей страной", - сказал он в эфире телеканала "Вместе-РФ".

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
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Косачев уверен, что расширение формата "будет дополнительно тормозить минский процесс". Кроме того, на юго-востоке Украины ждут не западных игроков, а "только украинских политиков, только президента Зеленского, депутатов Верховной рады, чтобы с ними начать прямой разговор - как жить или, может быть, не жить в государстве под названием Украина", добавил сенатор.

Более того, сами США, Великобритания и Канада, по его мнению, заинтересованы не в реализации Минских соглашений, а в сохранении раскола между Украиной и Россией, "и на этом расколе решать собственные задачи в отношении России и в более глобальном контексте".

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