Косачев: Россия не примет включения новых стран в "нормандский формат"

Присоединение к "нормандскому формату" США, Канады и Великобритании только затормозило бы реализацию Минских соглашений, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя соответствующую инициативу президента Украины Владимира Зеленского.

"Это совершенно точно неправильно, это совершенно точно не будет принято нашей страной", - сказал он в эфире телеканала "Вместе-РФ".

Косачев уверен, что расширение формата "будет дополнительно тормозить минский процесс". Кроме того, на юго-востоке Украины ждут не западных игроков, а "только украинских политиков, только президента Зеленского, депутатов Верховной рады, чтобы с ними начать прямой разговор - как жить или, может быть, не жить в государстве под названием Украина", добавил сенатор.

Более того, сами США, Великобритания и Канада, по его мнению, заинтересованы не в реализации Минских соглашений, а в сохранении раскола между Украиной и Россией, "и на этом расколе решать собственные задачи в отношении России и в более глобальном контексте".