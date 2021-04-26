Кремль: Деталей возможной встречи Путина и Зеленского пока нет

Дата и место вероятной встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского пока неизвестны. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Путин пригласил Зеленского в Москву "в любое удобное для него время", если тот намерен говорить "о развитии двусторонних отношений".

"Нет, пока деталей нет", - сказал Песков в ответ на вопрос, где и когда может состояться российско-украинский саммит. Его слова приводит ТАСС.