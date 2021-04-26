Кузнецова: Поддержка беременных должна стать федеральной задачей

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о том, что инициатива президента России Владимира Путина о введении выплат беременным женщинам с низкими доходами - "это мера, которая стимулирует рождаемость".

"Эта мера (инициатива президента - прим. "РГ") является как раз мерой, адресованной именно к решению демографических проблем. То есть мерой, стимулирующей рождаемость", - сказала детский омбудсмен, комментируя предложение президента о введении выплат беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Анна Кузнецова заметила, что, это могут быть, например, выпускницы сиротских учреждений. "Знаю ситуацию, знаю этих людей, которым эта помощь очень нужна. И те категории женщин, которым бы эта помощь очень пригодилась", - сказала дествкий омбудсмен.

Анализируя озвученные президентом России Владимиром Путиным меры помощи для семей с детьми, важно учитывать его поручение правительству о разработке целостной системы мер поддержки, заявила Кузнецова. "Поддержка беременных в трудных ситуациях должна стать федеральной задачей", - считает она. В эту программу, по мнению детского омбудсмена, могут войти различные форматы поддержки тех семей, которые не были отдельно упомянуты в послании. "Мы надеемся увидеть в рамках этого комплексного подхода поддержку многодетных, молодых родителей и иных категорий семей, например с детьми с особенностями развития, которым тоже необходима помощь", - заявила Анна Кузнецова.

Она добавила, что разработка такой федеральной программы позволит предусмотреть и комплексную реализацию программ помощи, включая решение демографической проблемы - рождения второго и третьего ребенка в семье и "других аспектов поддержки семей, материнства и детства".