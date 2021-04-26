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26.04.2021 09:30
Рубрика: В мире

Латвию признали "толерантной" к насилию в отношении женщин

Текст: Надежда Ермолаева

В Латвии сохраняется высокий уровень толерантности к насилию в отношении женщин. К такому выводу пришли авторы доклада Совета Европы. Как сообщает прибалтийский информационный портал "Делфи", исследователи изучили систему поддержки женщин, пострадавших от насилия и пришли к неутешительным выводам.

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"Авторы доклада указывают, что женщины в Латвии часто не получают необходимой помощи и многие продолжают жить с насильниками", - отмечается в публикации. В документе подчеркивается, что уровень насилия по отношению к женщинам в Латвии остается высоким, хотя за последние годы сократилось количество тех, кто считает бытовое насилие частной проблемой.

Авторы доклада призывают латвийские власти больше уделять внимания данной проблеме, особенно в сельской местности.

Кстати, правительство Швеции хочет, чтобы минимальный срок наказания за нападение на женщину при отягчающих обстоятельствах был увеличен до одного года тюремного заключения. В настоящее время в Швеции наказание за такое преступление составляет от девяти месяцев тюремного заключения до шести лет. Министр юстиции Швеции Морган Йоханссон призвал власти ужесточить законодательство после того, как страну накрыла волна преступлений против женщин. Только за эту весну было убито пять женщин, в результате чего 15 детей лишились матерей.

В мире Европа Латвия

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