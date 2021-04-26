Льготная ипотека перестала компенсировать рост цен на жилье в Москве

Рост цен на жилье в Москве нивелировал эффект льготной ипотеки - она теперь не позволяет экономить. К такому выводу пришли аналитики портала недвижимости "Циан".

Они сравнили ставки по жилищным кредитам накануне старта программы льготной ипотеки и сейчас. Условный кредит для сравнения взят на 20 лет с первоначальным взносом 30%. Результаты показали, что общий размер переплаты по ипотеке в Москве в этих случаях практически одинаков. То есть люди, взявшие ипотеку по более высоким ставкам год назад, переплачивают столько же, сколько те, кто покупают жилье сейчас по льготной ипотеке.

Все дело в том, что низкую ставку по кредиту за год свели на нет выросшие цены на жилье - в Москве рост составил более 20%. Кроме того, вырос размер ежемесячного платежа. "В Москве он стал выше на 17%: если при том же первом взносе год назад взнос в месяц составлял бы 69,5 тыс. рублей, то сегодня - уже 81 тыс. из-за роста цен и большего размера кредита", - считают в "Циан".

Аналитики отмечают, что такая картина наблюдается не только в Москве. В 9 из 24 рассмотренных крупных городов экономия от льготной ипотеки сошла на нет из-за роста цен.