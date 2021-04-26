21 апреля группа журналистов посетила "Парк международной торговли и логистики" в Сиане. В рамках визита журналисты получили информацию о китайско-европейском экспрессе "Чанъань".

Порт Сиань в "парке международной торговли и логистики" стал центральным узлом международной логистики на Северо-Западе Китая, обеспечивающим безопасность и стабильность поставок.

В период эпидемии китайско-европейский экспресс "Чанъань" в провинции Шэньси развивался вопреки преобладающим тенденциям. После вспышки эпидемии коронавируса железнодорожные перевозки стали надежным способом транспортировки грузов、

"Время в пути экспресса "Чанъань" из Китая в Европу составляет около 15 дней. Железнодорожные перевозки значительно быстрее морских. Время в пути железнодорожного транспорта примерно в 3 раза меньше, чем морского", - сказал У Гуанцян, сотрудник управления портом "парка международной торговли и логистики".

В 2013 году экспрессы "Чанъань" отправлялись 2-3 раза в неделю. Сейчас же ежедневно отправляется 10-12 поездов", - добавил У Гуанцян.

Согласно официальным данным, в 2020 году китайско-европейский экспресс "Чанъань" снова показал качественное развитие и стремительный рост. За год было выполнено 3720 рейсов, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Общий вес перевезенных грузов составил 2,811 млн. тонн, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее.

Среди перевезенных грузов было 80 тыс. тонн противоэпидемических средств, которые стали значительной поддержкой в международной борьбе с эпидемией.

Первый китайско-европейский экспресс был отправлен в ноябре 2013 года. В настоящее время в Сине существует 15 маршрутов, соединяющих Китай и Европу и проходящих через основные страны и регионы вдоль "Одного пояса - одного пути".

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