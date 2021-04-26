Лукашенко принял участие в митинге-реквиеме в годовщину катастрофы на ЧАЭС

Александр Лукашенко 26 апреля принял участие в закладке Аллеи Памяти и митинге-реквиеме, посвященному 35-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, в районном центре Брагин Гомельской области. Об этом информирует пресс-служба президента.

Белорусский руководитель подчеркнул, что чернобыльская авария признана самой масштабной техногенной катастрофой в истории человечества. Ее последствия затронули более двух десятков стран, а для белорусского народа она стала национальным экологическим, экономическим и социальным бедствием, констатировал президент.

Он напомнил, что в свое время из-за границы советовали закрыть на замок ту часть РБ, которая пострадала от техногенной катастрофы. "Но чернобыльский удар, наоборот, сплотил белорусов в стремлении сохранить этот край, сделал нас сильнее. Мы вспомнили урок, завещанный нашими отцами и дедами: никогда не сдаваться и не вставать на колени!" - заявил Лукашенко.

"И сегодня, спустя 35 лет со дня трагедии, мы собрались здесь, примерно в 46 километрах от очага взрыва, чтобы почтить память героев, спасших от еще большей трагедии этот Европейский регион", - отметил глава государства.

В числе героев первыми вступившими он назвал уроженца района Василия Ивановича Игнатенко. "Он вошел в историю как командир, показавший личный пример мужества и смелости при выполнении сложной боевой задачи, как сильный духом человек, который, невзирая на полученные ожоги, спасал и своих товарищей", - констатировал президент. Благодаря слаженным действиям отряда Игнатенко пожар на кровле работающего 4-го энергоблока атомной станции был полностью ликвидирован. Командиру отряда посмертно было присвоено звание Героя Украины.

"Вспоминая Василия Игнатенко, мы отдаем дань памяти подвигу пожарных, военных, медиков, научных и технических сотрудников станции. Тех, кто ценой своей жизни сражался с огнем, оказывал первую помощь на месте аварии и возводил защитный саркофаг", - заявил Лукашенко, напомнив, что в ликвидации аварии на ЧАЭС приняли участие 115 тысяч белорусов.

Президент Беларуси во время рабочей поездки дал дополнительные поручения по благоустройству и развитию Брагина и подобных ему городков, обратив особое внимание на необходимость четкого определения земельных участков, которые могут быть востребованы под частное жилищное строительство, благоустройство территории вокруг них.

Аналогично он предложил действовать и в отношении других подобных городских поселков и небольших городов на юге Беларуси, занимаясь благоустройством и создавая условия для жизни людей.

Президент пообщался в районном центре и с представителями молодежи. В ходе беседы была поднята, в частности, тема развития и поддержки любительского спорта в небольших городах и населенных пунктах, подобных Брагину. Александр Лукашенко подчеркнул важность этого направления, назвав его "одной из основ идеологической работы".