Медведев заявил о необходимости нарастить производство вакцин от COVID-19

Производство российских вакцин против коронавирусной инфекции имеет весьма серьезные перспективы роста, которые должны быть реализованы, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

"По плану производителей в первом полугодии этого года в гражданский оборот должно поступить более 50 миллионов комплектов вакцин. К середине апреля было готово около 28,5 миллиона комплектов трех вакцин в совокупности", - подчеркнул он в ходе совещания о масштабировании производства препаратов.

В оборот введено около 15,5 миллиона комплектов, в том числе 14,6 миллиона распределено по регионам и около одного миллиона - по различным ведомствам. "С учетом масштабных задач нужно активно наращивать мощности. Это касается всех вакцин", - указал Медведев.

Планы производства "ЭпиВакКороны" и "Ковивака" в первом квартале выполнены, подчеркнул замглавы Совбеза. "По компонентам "Спутника V" абсолютного результата пока нет, но понятно, что там и масштаб производства другой. Первый компонент произведен на 89 процентов от плана, второй - на 65 процентов", - привел он данные. Четвертая отечественная вакцина - "Спутник Лайт" - сейчас проходит регистрацию. "Как я понимаю, включение ее в программы вакцинации позволит увеличить число граждан, которые смогут сделать прививку", - сказал Дмитрий Медведев.

Для формирования коллективного иммунитета в стране нужно привить не менее 70 миллионов граждан. "В настоящий момент количество вакцинированных составляет около 11 миллионов человек", - напомнил заместитель председателя Совета Безопасности.

Медведев вновь обратил внимание на необходимость содействия отечественным производителям в приобретения технологического оборудования, расходных материалов и сырья. Ранее также ставился вопрос дополнительного оснащения медицинских организаций, участвующих в вакцинации, морозильным оборудованием для хранения вакцины. "Указание такое было дано президентом, однако в полном объеме это указание не выполнено", - заметил замглавы Совбеза, попросив участников совещания дать пояснения.