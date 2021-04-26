Медведев заявил о необходимости нарастить производство вакцин от COVID-19

Новости

Суд отправил экс-главу Рузаевского района Мордовии под домашний арест 19:01
В Перми владелица строительной компании похитила 87 млн рублей 18:51
Москва призвала Вашингтон и Брюссель не вмешиваться в дела Молдавии 18:39
В Мурманске колонну техники на Параде Победы возглавит танк Т-34 18:34
В Вологодской области продлили режим повышенной готовности до начала лета 18:31
Бензин в Москве подешевел впервые с начала года 18:29
Ученик Юрия Бутусова победил на международном фестивале этюдов 18:27
Партия Пашиняна выдвинула его на пост главы правительства 18:19
Кузнецова призвала решить проблему оформления седьмого ребенка в паспортах 18:17
Минтруд подсчитал, сколько россиян нуждаются в сопровождаемом проживании 18:07
Портал госуслуг поможет проводить собрания жителей 17:58
На участие в конкурсе "Лидеры России" подано более 140 тысяч заявок 17:56
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды 17:52
В Калининградском заливе с рыболовецкого судна пропал матрос 17:48
С выставки в Москве украли кольцо стоимостью четверть миллиона рублей 17:47
Итальянские влюбленные провели акцию протеста возле парламента 17:45
ЦСКА обратится в ЭСК РФС по поводу удаления в матче со "Спартаком" 17:36
Белорусские ученые создали прибор для космических исследований 17:34
В Пермском крае школы и техникумы закроют с 1 по 10 мая 17:08
Москва высылает из страны украинского дипломата 17:06
Путин потребовал не допустить неоправданного удорожания подключения школ к Сети 17:04
Музеи и театры подключат к ЕАИС по примеру Фонда кино 17:03
Кабмин до 1 июля доложит Путину о темпах создания новых мест в детсадах 16:50
Голикова: 7,5 млн россиян закончили курс вакцинации от коронавируса 16:47
Путин поручил ускорить подготовку поправок о персональных данных 16:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Штрафовать за шины не по сезону будут не раньше марта
Штрафовать за шины не по сезону будут не раньше марта
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
26.04.2021 17:27
Рубрика: Власть

Медведев заявил о необходимости нарастить производство вакцин от COVID-19

Текст: Владимир Кузьмин
Производство российских вакцин против коронавирусной инфекции имеет весьма серьезные перспективы роста, которые должны быть реализованы, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.
Фото: Юлия Зырянова/РИА Новости Фото: Юлия Зырянова/РИА Новости
Фото: Юлия Зырянова/РИА Новости

"По плану производителей в первом полугодии этого года в гражданский оборот должно поступить более 50 миллионов комплектов вакцин. К середине апреля было готово около 28,5 миллиона комплектов трех вакцин в совокупности", - подчеркнул он в ходе совещания о масштабировании производства препаратов.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Гинцбург рассказал, на сколько можно отложить второй этап вакцинации

В оборот введено около 15,5 миллиона комплектов, в том числе 14,6 миллиона распределено по регионам и около одного миллиона - по различным ведомствам. "С учетом масштабных задач нужно активно наращивать мощности. Это касается всех вакцин", - указал Медведев.

Планы производства "ЭпиВакКороны" и "Ковивака" в первом квартале выполнены, подчеркнул замглавы Совбеза. "По компонентам "Спутника V" абсолютного результата пока нет, но понятно, что там и масштаб производства другой. Первый компонент произведен на 89 процентов от плана, второй - на 65 процентов", - привел он данные. Четвертая отечественная вакцина - "Спутник Лайт" - сейчас проходит регистрацию. "Как я понимаю, включение ее в программы вакцинации позволит увеличить число граждан, которые смогут сделать прививку", - сказал Дмитрий Медведев.

Для формирования коллективного иммунитета в стране нужно привить не менее 70 миллионов граждан. "В настоящий момент количество вакцинированных составляет около 11 миллионов человек", - напомнил заместитель председателя Совета Безопасности.

Медведев вновь обратил внимание на необходимость содействия отечественным производителям в приобретения технологического оборудования, расходных материалов и сырья. Ранее также ставился вопрос дополнительного оснащения медицинских организаций, участвующих в вакцинации, морозильным оборудованием для хранения вакцины. "Указание такое было дано президентом, однако в полном объеме это указание не выполнено", - заметил замглавы Совбеза, попросив участников совещания дать пояснения.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Совет Безопасности Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Путин распорядился призвать на сборы запасников
Москва высылает из страны украинского дипломата
В Госдуму внесены поправки о новых выплатах семьям
Работодатели будут самостоятельно определять график работы с 4 по 7 мая
Кипр упростит въезд для туристов, привившихся "Спутником V"
В Кремле рассказали о "красной линии" с Украиной
МИД РФ: Москва ответит Праге, если та продолжит конфронтацию