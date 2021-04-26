Меркель: Германия самостоятельно занимается вопросом закупки "Спутника V"

Власти Германии самостоятельно занимаются вопросом возможной закупки российской вакцины "Спутник V". Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По ее словам, в случае российской вакцины нет "общеевропейского заказа". В связи с этим Берлин самостоятельно изучает возможность ее закупки. "Для нас решающим фактором является сертификация в Европейском агентстве по лекарственным средствам", - пояснила Меркель. В настоящий момент, по данным канцлера ФРГ, для этого не хватает некоторых документов.

Как отметила Меркель, объемы возможного заказа Германией "Спутника V" зависят от того, как быстро решится вопрос с регистрацией. "Если этот допуск будет получен скоро, то имеет смысл купить дозы "Спутника", если это произойдет только через несколько месяцев, то у нас будет уже достаточно вакцин, от этого будет зависеть вопрос, сколько нам еще надо заказывать", - заявила канцлер.

По ее словам, власти Германии по-прежнему придерживаются цели к осени обеспечить каждому жителю страны возможность сделать прививку от коронавируса.

Меркель также отметила, что до сих пор не ясно, как будет решена проблема признания сертификатов вакцинации. ЕС в первую очередь опирается на препараты, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам. Однако свои разрешения выдает и Всемирная организация здравоохранения. "У нас еще нет единого мнения на этот счет, данная дискуссия является вопросом международного характера", - отметила канцлер ФРГ.