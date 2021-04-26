Метеослужба Пекина предупредила о приближении новой пылевой бури

Метеорологическая служба китайской столицы объявила повышенный - синий - уровень тревоги из-за сильного ветра и надвигающейся на Пекин четвертой в этом году пылевой бури. Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении.

"Буря уже настигла автономный район Внутренняя Монголия на севере Китая, - приводит данные прогноза ТАСС. - Ожидается, что стихия распространится на северную часть КНР, в том числе затронет провинцию Ганьсу, Нинся-Хуэйский автономный район, Синьцзян-Уйгурский автономный район, северные районы провинции Шэньси, провинции Хэбэй, Шаньдун, а также Тяньцзинь и Пекин".

Метеорологи предупредили о сильном ветре и повышенном уровне загрязнения воздуха в столице Китая. Жителям рекомендовано сократить свое пребывание на улице.

Напомним, первая в этом году пылевая буря обрушилась на Пекин в середине марта и стала сильнейшей за десять лет: в некоторых районах города загрязнение воздуха в 160 раз превышало максимально допустимую норму Всемирной организации здравоохранения. Вторая буря настигла столицу 28 марта, третья - 15 апреля.