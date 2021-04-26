Сумма ущерба, которую придется заплатить за загрязнение почвы, увеличится, сообщили в минприроды. Это произойдет после принятия обновленной методики исчисления суммы ущерба, нанесенного почвам, которую сейчас разрабатывают сотрудники министерства.

"Повышение ответственности природопользователей при осуществлении хозяйственной деятельности, в первую очередь, направлено на снижение вреда, причиненного почвам, в том числе имеющим плодородный слой, как объекту охраны окружающей среды, - рассказали "РГ" в минприроды. - Каждый природопользователь должен стремиться к минимизации негативных последствий для окружающей среды от осуществляемой им хозяйственной деятельности и тем более исключения нанесения вреда окружающей среде".

В минприроды уверяют, что главная цель изменений - именно повышение мотивации для добросовестного отношения к природе. Поэтому в министерстве надеются, что увеличение штрафных сумм будет компенсировано снижением частоты взимания таких штрафных санкций.

Чтобы выяснить, насколько сильный ущерб был нанесен почве при том или ином экологическом ЧП, теперь будут сравнивать загрязненный участок с соседним. По возможности для получения контрольных показателей постараются использовать землю той же самой категории. То есть если разлив нефти или другого опасного вещества произошел в лесу, сравнивать его будут с соседним лесом, который бедствием затронут не был. Если же аналогичной земли рядом нет, контрольные измерения все равно произведут вне зависимости от того, как и для чего там используется почва, следует из пояснительной записки к документу.

Исключение - загрязнения земли почвы населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, зон санитарной охраны источников водоснабжения, территории курортных зон и отдельных учреждений, для них есть установленные предельные допустимые концентрации и ориентировочные допустимые концентрации. При проведении экспертизы ориентироваться будут именно на эти показатели.

"Будут актуализировать и таксы для исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту окружающей среды, путем введения коэффициента-дефлятора, - добавили в минприроды. - Его величина зависит от инфляции относительно 2007 года. Такие показатели каждый год публикует минэкономразвития". Там добавили, что ставки такс не менялись с 2010 года, хотя за это время антропогенная нагрузка на природу только возрастала. По результатам общественных обсуждений наибольшие сомнения возникли в использовании 2007 года в качестве базового. Возможно, в итоговой версии будет использован другой период.

Непосредственно определять размер ущерба, нанесенного почвам, будут сотрудники Росприроднадзора. Для выполнения подсчетов они будут обязаны собрать доказательную базу, провести отбор проб отходов, испытания и измерения, биотестирование и другие обследования. Результатом этой работы станет экспертное заключение, на основе которого и будет принято решение о том, на какую сумму нанесен ущерб почве.

"Если в нашей стране будет больше законопослушных природопользователей, компании будут проводить "зеленую" модернизацию своих производств, то будет и меньше финансовых санкций по отношению к ним, - заверили в минприроды. - В дальнейшем будут приняты соответствующие меры по совершенствованию методики, направленной на снижение вреда, причиненного почвам, в том числе имеющим плодородный слой, как объекту охраны окружающей среды, в случае такой необходимости".