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26.04.2021 17:06
Рубрика: Власть

Москва высылает из страны украинского дипломата

Текст: Юрий Когалов
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва высылает из страны украинского дипломата. Как заявили в МИД РФ, данное решение было принято в ответ на "недружественные действия украинской стороны", которая 19 апреля объявила "персоной нон грата" сотрудника посольства России в Киеве.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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Как отметили на Смоленской площади, указанный представитель украинского посольства был замечен в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом. Ему предписано покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 30 апреля.

"Украинская сторона предупреждена, что в случае продолжения враждебных действий против сотрудников российских дипломатических и консульских представительств на Украине на основе взаимности будут предприниматься дополнительные меры в отношении персонала украинских посольств, генеральных консульств и консульств в России", - подчеркнули в МИД.

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