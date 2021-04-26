Москва высылает из страны украинского дипломата. Как заявили в МИД РФ, данное решение было принято в ответ на "недружественные действия украинской стороны", которая 19 апреля объявила "персоной нон грата" сотрудника посольства России в Киеве.

Как отметили на Смоленской площади, указанный представитель украинского посольства был замечен в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом. Ему предписано покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 30 апреля.

"Украинская сторона предупреждена, что в случае продолжения враждебных действий против сотрудников российских дипломатических и консульских представительств на Украине на основе взаимности будут предприниматься дополнительные меры в отношении персонала украинских посольств, генеральных консульств и консульств в России", - подчеркнули в МИД.