Минцифры: Предустановленные программы можно будет удалять

В документе также уточняется, какие программы из стран ЕАЭС могут быть добавлены в перечень для предустановки, устанавливаются требования к поисковой программе "по умолчанию", уточняются наименования классов программ.

С 1 апреля производители смартфонов, планшетов, компьютеров и Smart TV должны обеспечить предустановку российского ПО на свои устройства. В перечень сейчас входит 16 классов программ на основе рейтинга популярности - поисковики, мессенджеры, социальные сети, антивирусы и другие виды программ.

Все изменения направлены на удобство конечного пользователя. "Мы не навязываем российские приложения, мы не ограничиваем пользователей в выборе того, что у него должно быть на устройстве, мы обеспечиваем равные условия доступа пользователей к этим приложениям. Но конечное решение все равно остается за пользователями", - сказал глава Минцифры Максут Шадаев в конце марта на совещании у президента России Владимира Путина.