Минтруд подсчитал, сколько россиян нуждаются в сопровождаемом проживании

Услуги сопровождаемого проживания инвалидов в России в 2020 году получали 5 056 человек, что на 1 571 больше, чем в предыдущем, 2019-м. Об этом сообщается в годовом отчете "Социальная поддержка граждан", который опубликован на официальном сайте Минтруда и соцзащиты.

Как сообщает ведомство, более 65 процентов инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания, - это люди с ментальными нарушениями. Из них 732 человека живут самостоятельно с периодическим сопровождением в отдельной квартире или в частном доме, 2 585 человек - в квартирах малыми группами - общинами инвалидов.

По данным отчета Минтруда "Социальная поддержка граждан", еще в сопровождаемом проживании нуждаются 5 571 человек. Из них 4 470 человек находятся в стационарных учреждениях социального обслуживания, но хотели бы получать услугу сопровождаемого проживания.

Также, по данным Минтруда, необходимость в ведении технологии сопровождаемого проживания инвалидов на 1 октября 2020 года испытывали 75 регионов России. Все они включились в реализацию технологии сопровождаемого проживания. В 2019-м таких регионов в стране было 69, а в 2018-м - 68. Там, где пока такой практики нет, идет подготовка к ее внедрению.