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26.04.2021 14:26
Рубрика: Власть

Миротворцы передали многодетным семьям Карабаха более тонны гумпомощи

Текст: Юрий Гаврилов
Российские миротворцы продолжают оказывать помощь жителям Нагорного Карабаха. Наши военные не только обеспечивают безопасность возвращающихся в свои дома беженцев, разминируют местность в местах боев и восстанавливают жилые и социальные постройки, но и лечат население в городах и селах региона. А также снабжают людей всем необходимым.
Фото: Арам Нерсесян / Sputnik Фото: Арам Нерсесян / Sputnik
Фото: Арам Нерсесян / Sputnik

В понедельник, 26 апреля Минобороны РФ сообщило о передаче им очередной партии гуманитарной помощи. Случилось это в населенном пункте Акнаберд Шаумяновского района. "Офицеры Центра гуманитарного реагирования миротворческого контингента организовали передачу нуждающимся более 1000 килограммов гуманитарной помощи, доставленной в Нагорный Карабах российскими общественными и благотворительными организациями", - проинформировали в ведомстве. Там уточнили, что местные многодетные семьи, вынужденные переселенцы и беженцы Акнаберда получили от наших военных продуктовые наборы, медицинские аптечки и предметы первой необходимости.

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
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"Специалистами медицинского отряда специального назначения развернут передвижной медпункт, в котором такие врачи как хирург, отоларинголог, окулист, стоматолог и кардиолог оказывают квалифицированную медицинскую помощь местному населению" - сообщил представитель российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе полковник Дмитрий Перепелкин. Услугами российских врачей уже воспользовались более сотни жителей поселка, беженцев и вынужденных переселенцев.

Ранее Минобороны РФ проинформировало о другой гуманитарной акции наших "голубых касок". Вместе с жителями города Шуша они привели в порядок монумент героям Великой Отечественной войны. По словам замкомандующего российским миротворческим контингентом генерала Сергея Жмурина, месяц назад было решено взять под контроль монументы и памятники фронтовикам в Закавказье. Сейчас на учете у российских миротворцев находятся более 70 таких объектов. На полусотни из них уже выполнены необходимые работы.

Власть Безопасность Армия Проблема Нагорного Карабаха

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