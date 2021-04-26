Москва ответит на высылку помощника российского военного атташе из Румынии

Российская сторона не оставит без ответа объявление "персоной нон грата" помощника военного атташе посольства РФ в Румынии.

"Это решение, несомненно, является недружественным и не способствует оздоровлению межгосударственных отношений между Российской Федерацией и Румынией. В соответствии с Венской конвенцией российские власти оставляют за собой право принять соответствующие ответные меры", - заявил посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин.

По его словам, которые приводит ТАСС, румынская сторона никак не объяснила свой демарш. Было лишь сказано, что деятельность и действия дипломата противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со своей стороны отметила, что посол Румынии в Москве Кристиан Истрате "хорошо знаком с процедурой ответных мер".