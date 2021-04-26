Москва призвала Вашингтон и Брюссель не вмешиваться в дела Молдавии

МИД РФ призвал власти США и ЕС воздерживаться от вмешательства во внутренние дела Молдавии и не выходить за пределы норм дипломатической этики. Как обратили внимание на Смоленской площади, подобное происходило уже неоднократно и ведет к поляризации молдавского общества.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, очередная такая попытка была отмечена на прошлой неделе, когда парламент республики принял Декларацию о признании захватнического характера Конституционного суда, в которой депутаты выразили несогласие с его решением о наличии условий для роспуска парламента. Кроме того, парламентарии отменили решение 2019 года о назначении нынешней главы Конституционного суда. Представители ЕС И США тут же выразили озабоченность этими шагами.

"Показательно, что, призывая парламент республики уважать решения Конституционного суда, представители США и ЕС, похоже, отказываются проявлять такое же уважение по отношению к действиям законодателей Молдавии", - отметила Захарова. По ее словам, такая избирательность лишний раз подтверждает, что "геополитический вектор Кишинева для них важнее, чем те "демократические ценности", в защиту которых они выступают".