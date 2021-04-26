Власти Чехии, Болгарии и Украины должны дать пояснения в связи с появившимися в СМИ данными о хранении на складах во Врбетице противопехотных мин, запрещенных международными соглашениями. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила о материале, опубликованном в Die Welt, в котором говорилось о "сотнях противопехотных мин", которые хранились на складах во Врбетице. "Эти сведения ставят под сомнение добросовестное выполнение Чехией обязательств в рамках Конвенции о запрещении противопехотных мин", - заявила Захарова.

По ее словам, такие же вопросы возникают к Болгарии, гражданин которой был их владельцем, и Украине, которую СМИ называют потенциальным покупателем.

Представитель МИД РФ напомнила, что государства, подписавшие Конвенцию о запрещении противопехотных мин, обязались ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не производить, не приобретать, не накапливать, не сохранять и не передавать никому подобное вооружение.

"Ожидаем от Чехии, Болгарии и Украины необходимых разъяснений относительно сообщений о хранении на складах в Врбетице противопехотных мин в обход КЗПМ", - заявила Захарова.

Ранее сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Европейский союз должен разобраться в ситуации вокруг взрывов на складах оружия во Врбетице. "Мне кажется, сейчас самое время именно для Брюсселя каким-то образом объяснить, что происходит на территории его стран-членов", - заявил министр.