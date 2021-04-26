Можно платить. В Telegram появилась революционная функция

Разработчики Telegram реализовали для продавцов возможность приема платежей в любом чате, включая группы и каналы.

Чтобы оплатить покупку - это может быть как товар, так и услуга - не нужно покидать приложение. Отмечается, что Telegram не берет комиссию за проведение платежа и не хранит платежную информацию - реквизиты отправляются напрямую платежной системе.

В официальном сообщении говорится, что для оплаты можно использовать любое приложение, включая версию Telegram для компьютеров. При оплате можно также оставить чаевые.

Подключить свой магазин к платежной платформе может любой желающий без согласования с Telegram.