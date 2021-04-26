Мурашко: Пять регионов России близки к выходу из ковида

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, пять российских регионов близки к победе над коронавирусом на своей территории.

"Сегодня пять субъектов, которые идут по этому пути, уже близки к элиминации данного возбудителя в целом в своем регионе", - сказал он на заседании президиума Совета законодателей.

"Поэтому крайне важно, чтобы все мероприятия, которые проводятся по вакцинации, по профилактике, по расследованию эпидочагов и предотвращению распространения (коронавируса) шли по пути нейтрализации этой угрозы для населения", - добавил он.