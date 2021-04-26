Музеи и театры подключат к ЕАИС по примеру Фонда кино

Для музеев и театров в ближайшем будущем будет создана своя Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС). Аналогичную работу ведет Фонд кино - база позволяет узнать статистику по кинопоказам и проданным билетам во всех кинотеатрах страны, а также по бюджету фильмов. Рассказывая об инициативе, министр культуры РФ Ольга Любимова подчеркнула, что "такая прозрачность является необходимым условием работы, в том числе и с точки зрения интеллектуальной собственности".

- Единая автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах показала свою эффективность. У нас возникла идея подобного рода электронной отчетности по музеям и театрам. Мы могли бы вместе с профессиональным сообществом подумать над ее разработкой, - цитирует слова министра пресс-служба ведомства.

Выступая на форуме креативных индустрий и мира интеллектуальной собственности IPQuorum, Ольга Любимова также отметила, что это масштабная работа, которая потребует огромных усилий и значительных вложений. Все нюансы предстоит просчитать не только с учреждениями культуры, но и игроками бизнес рынка.

Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) создана Министерством культуры по поручению президента РФ. Оператором с 2014 года является Фонд кино. Система занимается сбором, учетом и обработкой сведений о показах кинофильмов. Данные автоматически собираются с 100% российских кинотеатров.