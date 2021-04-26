На космодроме Восточный прошел пуск ракеты-носителя

26 апреля в 01.14 по московскому времени с космодрома Восточный выполнен запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 новыми космическими аппаратами компании OneWeb. Старт посвятили 60-летию полета Юрия Гагарина в космос.

Второй в этом году запуск ракеты-носителя с космодрома Восточный прошел успешно. Фото: РИА Новости