На космодроме Восточный прошел пуск ракеты-носителя

26 апреля в 01.14 по московскому времени с космодрома Восточный выполнен запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 новыми космическими аппаратами компании OneWeb. Старт посвятили 60-летию полета Юрия Гагарина в космос.
Второй в этом году запуск ракеты-носителя с космодрома Восточный прошел успешно. Фото: РИА Новости
В центре управления полетами за пуском наблюдали руководитель госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и губернатор Приамурья Василий Орлов.
Это уже второй запуск с Восточного в 2021 году. Первый состоялся 25 марта. Тогда "Союз-2.1б" также унес в космос 36 космических аппаратов OneWeb. Низкоорбитальные космические аппараты предназначены, чтобы обеспечить на земле доступ к высокоскоростному интернету через спутниковую связь.