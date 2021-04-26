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26.04.2021 18:29
Рубрика: Экономика

Бензин в Москве подешевел впервые с начала года

Текст: Сергей Тихонов
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Впервые с конца прошлого года на московских заправках подешевел бензин марки АИ-92. По данным Московской топливной ассоциации с 19 по 26 апреля цена на него снизилась на 1 копейку до 45,23 рубля за литр.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Марка АИ-95 и дизельное топливо в цене не изменились, а стоимость марки АИ-98 выросла до 56,42 рубля за литр.

Бензин дорожает с декабря 2020 года. На прошлой неделе замедление роста средних цен на бензин было зафиксировано статистикой Росстата. В среднем с начала года бензин марки АИ-92 подорожал на 3,7%, бензин марки АИ-95 на 3,2%, марка АИ-98 - на 3,1%, а дизельное топливо повысилось в цене на 1,6%.

С марта для топливных компаний увеличены нормативы по продаже на бирже внутри России бензина (с 10 до 11% от уровня производства) и дизтоплива (с 6 до 7,5%). Также с весеннего периода были перенесены ремонты на ряде нефтеперерабатывающих заводов. С 1 мая изменится формула демпферного механизма в сторону увеличения выплат по нему, что в итоге должно сдержать дальнейшее повышение цен.

Экономика Транспорт Бензин Цены на бензин

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