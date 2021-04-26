На портале госуслуг появилась запись на медико-социальную экспертизу

Подать заявление на прохождение медико-социальной экспертизы можно на портале госуслуг, сообщили в Минтруде. В ведомстве подчеркнули, что новый сервис запущен совместно с Минцифрой.

Отмечается, что с гражданином, который оставит на портале заявление, свяжется сотрудник бюро МСЭ для уточнения удобного времени прохождения медико-социальной экспертизы. Однако уже до конца 2021 года возможности сервиса дополнят функционалом "Электронной регистратуры", что позволит людям самостоятельно выбирать для себя время.

В Минтруде подчеркнули, что ежегодно в медико-социальную экспертизу обращаются почти три миллиона инвалидов. По словам замглавы Минтруда Алексея Скляра, сегодня большинство услуг переводятся в электронный формат. Так, в 2020 году на госуслугах появилась возможность подать заявление о включении транспортного средства инвалида в специализированный реестр. Услугой уже воспользовалось более 150 тысяч инвалидов. Также планируется перевести в электронный вид процесс получения инвалидами технических средств реабилитации, а процедуру назначения пенсии по инвалидности сделать автоматической, в проактивном режиме.

Также до 1 октября действует временный порядок признания гражданина инвалидом и продления ранее установленной инвалидности без личного участия людей. Если инвалидность оформляется впервые, то группа устанавливается на основании медицинских документов. Для тех граждан, кому инвалидность была присвоена ранее, в период действия временного порядка она автоматически продлевается вместе с программой реабилитации.

Таким образом, сегодня в режиме онлайн можно пройти медико-социальную экспертизу, обжаловать решение МСЭ, внести изменения в индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида, получить справку об инвалидности при изменении персональных данных, дубликат справки об инвалидности, получить копию акта и протокола проведения медико-социальной экспертизы.