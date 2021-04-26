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26.04.2021 13:53
Рубрика: Власть

На туристический кешбэк кабмин дополнительно выделит 4,7 млрд рублей

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство выделит почти 12 миллиардов рублей на финансирование инициатив Послания президента Федеральному Собранию, связанных с летним отдыхом детей и путешествиями по России.

Глава государства предложил возвращать родителям половину стоимости путевки в детские лагеря. Для этого, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на оперативном совещании у премьер-министра Михаила Мишустина, будет использован действующий механизм программы стимулирования доступных внутренних туристических поездок. "Родители смогут по безналичному расчету приобрести путевки в детский лагерь и получить 50 процентов от ее стоимости через платежную систему "Мир". По предварительным расчетам, компенсацией воспользуются родители 357 тысяч детей. Из бюджета выделяется пять миллиардов рублей на это", - сообщил зампред правительства.

Голикова: Более 4 млн детей должны отправиться на летний отдых в этом году

Для поощрения поездками талантливой молодежи будет идти отбор через конкурсы "Россия - страна возможностей", "Большая перемена" и "Твой ход". На специальном портале Мирпутешествий.рф надо будет выбрать поездки выходного дня и недельные туры. "Там будут находиться предложения от различных партнеров. Из бюджета потребуется примерно два миллиарда рублей. Смогут отдохнуть 230 тысяч талантливых ребят", - заявил Чернышенко.

Также президент поручил продлить до конца года возмещение 20 процентов стоимости туристических путевок при путешествиях по России. "Дополнительные объемы финансирования программы в размере 4,7 миллиарда согласованы с Минфином", - сказал вице-премьер. С прошлого года программой туристического кешбэка уже воспользовались почти один миллион граждан, уточнил он. Они получили возврат около четырех миллиардов рублей.

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