"Надо уметь и творить и считать деньги": "Газпром-Медиа" принял участие в первой сессии IPQuorum 2021: Tech for Content

Давид Кочаров в апреле этого года перешел в "Газпром-Медиа" из онлайн-кинотеатра IVI, где занимал пост генерального продюсера. Кроме того, за свою карьеру он основал продакшен-студии Goose Goose Films, выпускающей сериалы и праймовые шоу для телеканалов СТС и "Россия".

По словам Давида Кочарова, рынок цифрового контента формируется заново: "Онлайн-платформы выходят в ранг и статус медиаигроков - производителей контента и поэтому медиарынок в онлайн продолжает трансформироваться. Будущее за ориджиналс, который сам себе делает маркетинг и сам себя продает. У платформ много внешних конкурентов - видеохостинги, блоги, телеканалы, которые борются за внимание зрителей. Преимущество онлайн-сервисов холдинга "Газпром-медиа" в том, что наша компания умеет и создавать лучший премиальный контент, и правильно считать деньги".

В апреле текущего года состоялся перезапуск крупнейшей российской видеоплатформы RUTUBE: "На платформе введена новая система рекомендаций, будет меньше рекламы, объем которой был преградой для притока пользователей, будет публиковаться собственный контент и образовательные программы. Кроме того, мы планируем привлечь ведущих российских видеоблогеров для совместного создания уникального контента",- отметил Давид.

Давид Кочаров добавил, что вопреки распространенному мнению на медиарынке сейчас нет тренда на сокращение хронометража контента: "Люди готовы смотреть длинные фильмы. Телевидение зарабатывает рейтинги за счет показа блокбастеров, сегодня пользователи готовы платить за мировые премьеры и на платформах. Миллионы людей по всему миру сейчас смотрят новую "Лигу справедливости", которая идет четыре часа".

В завершение своего выступления Давид Кочаров назвал три тенденции, которые, по его мнению, будут актуальны с точки зрения инвестиций в контент собственного производства: "Первое - рискованно, но выигрышней всего вкладываться в блокбастеры, в большие и громкие истории, потому что будущее за большим кино. Второе - нужно увеличивать объем контента, который соберет у экрана разные поколения - я имею в виду так называемое семейное. И третья тенденция - разного рода смелые эксперименты. Они могут быть технологическими, форматными или сюжетными, ведь современная жизнь сама преподносит нам много новых вызовов. С точки зрения развития и экономики жить старыми форматами опасно и невыгодно".

Модератор сессии Яна Чурикова отметила, что креативным индустриям был необходим такой гибридный формат межотраслевого общения, как IPQuorum. По ее словам, в контент можно вкладывать бесконечно, но в любом случае возникает вопрос монетизации.

CEO телеканала RTVI Ольга Пивень подчеркнула, что эксперты предрекают падение аудитории линейного телевидения к 2025 году, поэтому каналы активно экспериментируют с контентом в digital-формате.

Председатель правления Ассоциации анимационного кино, председатель правления киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева отметила, что уже появилось поколение родителей, которые не выросли на классических произведениях "Союзмультфильма", поэтому мы решили обновить легендарный контент - например, выпустили сериал "Простоквашино", таким образом перезапустив франшизу.

Управляющий директор группы "Рики", создатель "Смешариков" Марк Завадский подчеркнул, что самый эффективный способ монетизации анимационного контента - это работать сразу с несколькими проектами, рассчитывая на то, что один или несколько из них смогут "выстрелить" и добиться высокой коммерциализации.

Директор университета креативных индустрий Universal University Екатерина Черкес-заде рассказала о том, что каждый год проводится исследование индустрии развлечений, чтобы понять, какими знаниями и навыками должен обладать выпускник, в котором надо воспитать гибкие компетенции.

Всего в течение двух дней на IPQuorum пройдет свыше 60 сессий, дискуссий и мастер-классов. Все воркшопы будут бесплатными и пройдут на специальной площадке IPQlab.

Организаторы Форума - Министерство культуры Российской Федерации, Фонд "Сколково", Ассоциация IPChain. Соорганизаторами и партнерами Форума выступают Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO), Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP. Коммуникационный партнер Форума - агентство комплексных коммуникационных решений Prophet. Официальный партнер Форума - холдинг "Газпром-Медиа". Партнер вечернего мероприятия - Первое музыкальное.

Мероприятие пройдет при поддержке Роскультцентра, Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), Ассоциации анимационного кино России (ААК), Банка "Новый век", киностудии мультипликационных фильмов "Союзмультфильм", "Смыслотеки", MEDIANA, Russian Seasons, IPEX, IPCodex, Fonmix, Co-Fi, n"RIS, IPEX, Universal University, Alpina B2B.

Генеральные информационные партнеры IPQuorum 2021: Tech for Content - ТАСС и издательский дом "Коммерсантъ". Информационные партнеры - Forbes, "Российская газета", МИЦ "Известия", Союз журналистов России, информационное агентство InterMedia, "АртМосковия", газета "Культура", Евразийская патентная организация (ЕАПО), "КиноРепортер" - главный журнал о кино и телевидении, медиахолдинг "Регионы России", информационное агентство "Федерал Пресс", журналы "Стратегия", "Эксперт" "Инвест-Форсайт" и "Точка АРТ", порталы "Наука и жизнь", "Культуромания", ICT-Online, Expomap, Devdiscourse, ComNews, MovieStart, Telesputnik, MIXED.NEWS, Kino-Teatr.ru, ГАРАНТ, Агентство креативных индустрий, "Типичная Москва" и "Цифровая экономика".

Дополнительная информация

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра "Сколково". Цель Фонда - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности.

Ассоциация IPChain создана в 2017 году Фондом "Сколково", Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), Российским союзом правообладателей (РСП), Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Российским авторским обществом (РАО), Ассоциацией правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС), Банком "Новый век".

Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками проекта IPChain выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Федеральный институт промышленной собственности.

Основная цель Ассоциации IPChain - формирование стандартов, технологий и инструментов взаимодействия участников рынка интеллектуальных прав в цифровой среде.

IPQuorum - коммуникационный бренд - создан Ассоциацией IPChain и Евразийской конфедерацией обществ правообладателей с целью организации постоянно действующих международных коммуникационных площадок для диалога с мировым сообществом по вопросам развития сферы интеллектуальной собственности в условиях цифровой экономики.

IPQuorum - трансграничная коммуникационная сеть, которая связывает участников мирового рынка интеллектуальной собственности, представителей творческих индустрий, отраслевых новаторов, экспертов-визионеров, венчурных инвесторов, национальных и международных регуляторов.

Под брендом IPQuorum на ежегодной основе проводится серия мероприятий в России и за рубежом, комплекс выставок, конференций, дискуссий, презентаций и бизнес-сессий, призванный стать драйвером качественных изменений глобального рынка интеллектуальной собственности, развития сфер изящных (beaux-arts) и промышленных искусств (arts industriels) как полноправных субъектов цифровой экономики.

Работа всех коммуникационных площадок IPQuorum направлена на поиск прикладных инфраструктурных и системообразующих решений для инновационного развития сферы интеллектуальной собственности.