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Текст:   Татьяна Замахина 
10:45 26.04.2021

Налоговый вычет за жилье предложили увеличить

Фото: mos.ru Фото: mos.ru
Фото: mos.ru

Сумму налогового вычета за строительство или покупку жилья предлагают увеличить с 2 до 3 млн рублей. О внесении такого законопроекта сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Максим Зайцев.

Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
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Как уточняет РИА Новости, речь идет об имущественном налоговом вычете, который предусмотрен в связи с указанными расходами. Также предлагается поднять вычет по уплате процентов по кредиту - с 3 до 4 млн рублей. Такой вычет дается на сумму фактически произведенных налогоплательщиком расходов на указанную цель.

Пока что получать налоговые вычеты за жилье можно раз в жизни. Зайцев предлагает возвращать средства за каждый приобретенный объект недвижимости. При этом ограничение вычета опять же составит 3 млн рублей. Та же норма предлагается и в отношении расходов по кредиту в размере не более 4 млн рублей за каждый объект имущества.

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