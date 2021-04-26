Немецкий политик предложил обновить Христианско-демократический союз

Глава нижнесаксонского Христианско-демократического союза (ХДС) Бернд Альтхусман в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что впредь канцлерам, представляющим эту партию Германии, необходимо ограничить срок пребывания на посту 10 годами.

Одновременно он предложил установить одну каденцию правления новоизбранного премьера от ХДС в пять лет. Таким образом христианские канцлеры смогут руководить страной в течение только двух сроков подряд.

С такой инициативой Альтхусман выступил, имея в виду грядущие в сентябре выборы в бундестаг. Как известно, Ангела Меркель, занимавшая канцлерское кресло более четырех сроков, больше на пост главы правительства ФРГ не претендует.

После эры Меркель, считает Альтхусман, который является заместителем премьера и министром экономики земли Нижняя Саксония, ХДС нуждается в модернизации как в содержательном плане, так и в плане персональном. Ведь за долгие годы правления нынешнего канцлера партия стала чуточку слишком самоуверенной, а порой инертной.

Коснулся политик и разногласий между ХДС и братской баварской партией Христианско-социальный союз, которые возникли при назначении недавно избранного нового председателя ХДС Армина Лашета кандидатом в канцлеры от обеих партий. По мнению Альтхусмана, эти довольно резкие разногласия были вызваны тем, что вовремя так и не было осуществлено обновление. К сожалению, подчеркнул он, до сих пор не выработан взаимоприемлемый порядок утверждения общего от обеих партий кандидата в канцлеры страны.