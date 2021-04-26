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26.04.2021 16:11
Рубрика: В мире

Немецкий политик предложил обновить Христианско-демократический союз

Текст: Юрий Ершов

Глава нижнесаксонского Христианско-демократического союза (ХДС) Бернд Альтхусман в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что впредь канцлерам, представляющим эту партию Германии, необходимо ограничить срок пребывания на посту 10 годами.

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Одновременно он предложил установить одну каденцию правления новоизбранного премьера от ХДС в пять лет. Таким образом христианские канцлеры смогут руководить страной в течение только двух сроков подряд.

С такой инициативой Альтхусман выступил, имея в виду грядущие в сентябре выборы в бундестаг. Как известно, Ангела Меркель, занимавшая канцлерское кресло более четырех сроков, больше на пост главы правительства ФРГ не претендует.

После эры Меркель, считает Альтхусман, который является заместителем премьера и министром экономики земли Нижняя Саксония, ХДС нуждается в модернизации как в содержательном плане, так и в плане персональном. Ведь за долгие годы правления нынешнего канцлера партия стала чуточку слишком самоуверенной, а порой инертной.

Коснулся политик и разногласий между ХДС и братской баварской партией Христианско-социальный союз, которые возникли при назначении недавно избранного нового председателя ХДС Армина Лашета кандидатом в канцлеры от обеих партий. По мнению Альтхусмана, эти довольно резкие разногласия были вызваны тем, что вовремя так и не было осуществлено обновление. К сожалению, подчеркнул он, до сих пор не выработан взаимоприемлемый порядок утверждения общего от обеих партий кандидата в канцлеры страны.

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