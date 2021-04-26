Нотариусы удостоверили рекордное число сделок с землей и домами

По мнению экспертов, статистика показывает, что участники сделок все больше понимают риски простой письменной формы сделок и ценят гарантии, которые дает нотариальное удостоверение договора. Давно замечено: стремление упростить оформление недвижимости повышает риски мошенничества на рынке. В последнее время появилась масса сообщений о том, как разных регионах люди лишались жилья или земли по поддельным договорам.
"Возможность совершить юридически значимое действие (ту же сделку с жильем) онлайн, то есть заочно, буквально развязывает руки мошенникам. Большую опасность представляет и так называемая цифровая дискриминация, когда большая часть населения еще не готова работать с цифровыми новшествами (например, с электронной цифровой подписью), не знает, как это делать безопасно, и, как результат, попадает в зону риска", - отметила член правления Федеральной нотариальной палаты Александра Игнатенко.
Нотариус с одной стороны обеспечивает законность и безопасность сделки, а с другой - предоставляет собственные цифровые инструменты, позволяющие не лишать людей технологических преимуществ. Например, для нотариального удостоверения сделки в дистанционном формате сторонам не нужно приобретать электронную цифровую подпись и разбираться в нюансах ее применения. Юридическую силу документу придаст усиленная квалифицированная электронная подпись самого нотариуса.
Из более 40 миллионов совершенных в прошлом году нотариальных действий 33% пришлось на услуги с цифровой составляющей. В их числе - востребованное удостоверение равнозначности электронного документа его бумажному аналогу (или, как часто говорят журналисты, "нотариальная телепортация документа"), спрос на которое по итогам 2020 года вырос на 47 процентов, а общее число обращений составило свыше 3,58 млн. Растет востребованность электронной подачи нотариусом документов в регистрационные органы: сведения для Росреестра - свыше трех миллионов обращений, здесь рост по сравнению с прошлым годом составил 13 процентов, а заявления о регистрации юрлиц в ФНС выросли в количестве на 60 процентов.
"Сегодня нотариат вновь демонстрирует свои современность и инновационность, умение создавать надежные и вместе с тем высокотехнологичные инструменты. Именно нотариус оказывается столь значимым сегодня связующим звеном между высоким уровнем комфорта и скорости, который требуют цифровые реалии, и гарантированной защитой прав и законных интересов участников правоотношений", - сказал президент ФНП Константин Корсик.