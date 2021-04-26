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26.04.2021 13:44
Рубрика: Власть

Нотариусы удостоверили рекордное число сделок с землей и домами

Текст: Владислав Куликов
В Федеральной нотариальной палате сообщили о рекордном приросте сделок с земельными участками и строениями на них. За год было удостоверено 64 тысячи 488 сделок с земельными участками, их число выросло на 16 процентов. Кроме того, нотариусами было оформлено 169 тысяч 224 сделки со строениями на земельных участках. Число таких сделок выросло на два процента. Примечательно, что такой рост случился в год ограничений, связанных с пандемией.

По мнению экспертов, статистика показывает, что участники сделок все больше понимают риски простой письменной формы сделок и ценят гарантии, которые дает нотариальное удостоверение договора. Давно замечено: стремление упростить оформление недвижимости повышает риски мошенничества на рынке. В последнее время появилась масса сообщений о том, как разных регионах люди лишались жилья или земли по поддельным договорам.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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"Возможность совершить юридически значимое действие (ту же сделку с жильем) онлайн, то есть заочно, буквально развязывает руки мошенникам. Большую опасность представляет и так называемая цифровая дискриминация, когда большая часть населения еще не готова работать с цифровыми новшествами (например, с электронной цифровой подписью), не знает, как это делать безопасно, и, как результат, попадает в зону риска", - отметила член правления Федеральной нотариальной палаты Александра Игнатенко.

Нотариус с одной стороны обеспечивает законность и безопасность сделки, а с другой - предоставляет собственные цифровые инструменты, позволяющие не лишать людей технологических преимуществ. Например, для нотариального удостоверения сделки в дистанционном формате сторонам не нужно приобретать электронную цифровую подпись и разбираться в нюансах ее применения. Юридическую силу документу придаст усиленная квалифицированная электронная подпись самого нотариуса.

Из более 40 миллионов совершенных в прошлом году нотариальных действий 33% пришлось на услуги с цифровой составляющей. В их числе - востребованное удостоверение равнозначности электронного документа его бумажному аналогу (или, как часто говорят журналисты, "нотариальная телепортация документа"), спрос на которое по итогам 2020 года вырос на 47 процентов, а общее число обращений составило свыше 3,58 млн. Растет востребованность электронной подачи нотариусом документов в регистрационные органы: сведения для Росреестра - свыше трех миллионов обращений, здесь рост по сравнению с прошлым годом составил 13 процентов, а заявления о регистрации юрлиц в ФНС выросли в количестве на 60 процентов.

"Сегодня нотариат вновь демонстрирует свои современность и инновационность, умение создавать надежные и вместе с тем высокотехнологичные инструменты. Именно нотариус оказывается столь значимым сегодня связующим звеном между высоким уровнем комфорта и скорости, который требуют цифровые реалии, и гарантированной защитой прав и законных интересов участников правоотношений", - сказал президент ФНП Константин Корсик.

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