Оформить права на недвижимость теперь можно из другого региона

Подать документы в Росреестр теперь можно по экстерриториальному принципу в многофункциональных центрах (МФЦ) всех регионов страны, заявил руководитель ведомства Олег Скуфинский.

Прием документов экстерриториально идет в трех тысячах МФЦ и на сайте Росреестра. Воспользоваться услугой могут как физические, так и юридические лица. Пока эта услуга предоставляется не во всех МФЦ, уточнили в пресс-службе ведомства, но такие центры теперь есть в каждом регионе.

"Теперь граждане, проживая в одном регионе РФ, дистанционно могут поставить на учет и зарегистрировать права на любое недвижимое имущество, находящееся в другом", - рассказал глава Росреестра.

Услуга подачи документов по экстерриториальному принципу пользуется популярностью. За 2020 год Росреестр обработал 478 тысяч таких заявлений.

"Услуга подачи документов по экстерриториальному принципу является очень своевременной, так как многие люди из северных регионов приобретают недвижимость на юге. Возможность подать документы онлайн или в МФЦ своего региона - определенный драйвер рынка недвижимости, который решил проблему отказа от операций с недвижимостью в силу сложной логистики процесса и высокой затратности", - отметил президент Российской гильдии риелторов, член Общественного совета при Росреестре Игорь Горский.

Экстерриториальный принцип оказания услуг Росреестра - это возможность обращаться за госрегистрацией прав и постановкой на государственный кадастровый учет независимо от места расположения объекта недвижимости. Регистрацию проводит подразделение по месту нахождения недвижимости на основании электронных документов, созданных органом регистрации по месту приема документов.

Сроки оказания экстерриториальных услуг - те же, что и при обычном способе подачи документов: пять рабочих дней для кадастрового учета, семь рабочих дней - для регистрации права собственности, а для одновременной процедуры кадастрового учета и регистрации прав - десять рабочих дней.