Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
11:08 26.04.2021

Оформить права на недвижимость теперь можно из другого региона

Подать документы в Росреестр теперь можно по экстерриториальному принципу в многофункциональных центрах (МФЦ) всех регионов страны, заявил руководитель ведомства Олег Скуфинский.

Прием документов экстерриториально идет в трех тысячах МФЦ и на сайте Росреестра. Воспользоваться услугой могут как физические, так и юридические лица. Пока эта услуга предоставляется не во всех МФЦ, уточнили в пресс-службе ведомства, но такие центры теперь есть в каждом регионе.

В Госдуме предложили упростить покупку недвижимости за маткапитал

"Теперь граждане, проживая в одном регионе РФ, дистанционно могут поставить на учет и зарегистрировать права на любое недвижимое имущество, находящееся в другом", - рассказал глава Росреестра.

Услуга подачи документов по экстерриториальному принципу пользуется популярностью. За 2020 год Росреестр обработал 478 тысяч таких заявлений.

"Услуга подачи документов по экстерриториальному принципу является очень своевременной, так как многие люди из северных регионов приобретают недвижимость на юге. Возможность подать документы онлайн или в МФЦ своего региона - определенный драйвер рынка недвижимости, который решил проблему отказа от операций с недвижимостью в силу сложной логистики процесса и высокой затратности", - отметил президент Российской гильдии риелторов, член Общественного совета при Росреестре Игорь Горский.

Экстерриториальный принцип оказания услуг Росреестра - это возможность обращаться за госрегистрацией прав и постановкой на государственный кадастровый учет независимо от места расположения объекта недвижимости. Регистрацию проводит подразделение по месту нахождения недвижимости на основании электронных документов, созданных органом регистрации по месту приема документов.

Сроки оказания экстерриториальных услуг - те же, что и при обычном способе подачи документов: пять рабочих дней для кадастрового учета, семь рабочих дней - для регистрации права собственности, а для одновременной процедуры кадастрового учета и регистрации прав - десять рабочих дней.

Сейчас читают

ЖКХ
24.04.2021

Минэкономразвития определило предел роста тарифов на услуги ЖКХ

Минэкономразвития определило предел роста тарифов на услуги ЖКХ

Рост тарифов на услуги тепло- и водоснабжения в России не превысит 4%. Это следует из сценарных условий прогноза Минэкономразвития, рекомендованных для подготовки бюджета на 2022-2024 годы

ЖКХ
24.04.2021

Кто может cэкономить на услугах ЖКХ или совсем за них не платить

Кто может cэкономить на услугах ЖКХ или совсем за них не платить

Информация о льготах по оплате жилищно-коммунальных услуг для разных категорий граждан содержится в нескольких законах. Эксперт "РГ" рассказал о всех предусмотренных субсидиях и компенсациях

Недвижимость
23.04.2021

На месте проблемных домов построят жилье для очередников

На месте проблемных домов построят жилье для очередников

На участках с проблемными домами появится жилье для социально незащищенных граждан. "Саратовская область стала первым регионом, где мы начнем этот пилотный проект", - рассказал глава Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев