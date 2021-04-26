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26.04.2021 06:39
Рубрика: Общество

Опаснее жареной свинины: Врач рассказала о разрушающем организм продукте

Текст: Оксана Грибанова

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова объяснила, от какого продукта лучше отказаться, а также дала советы по приготовлению полезного шашлыка. Доктор отметила, что жареное мясо, безусловно, вредный продукт, но есть нюансы.

Как объяснила эндокринолог, накопление конечных продуктов гликирования (КПГ) - один из главных факторов старения.

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КПГ это продукт реакции Майяра: химической реакции между углеводами и аминокислотами, которые находятся в белке.

"Реакция Майяра - это совершенно естественный процесс, который происходит и в нашем организме при обычной температуре тела. Конечно, на мангале гораздо быстрее и интенсивнее. Конечный продукт гликирования - это поджаристая корочка, не зря эту реакцию называют "вкусной"", - уточнила врач.

Однако производство КПГ можно снизить. Есть научные данные, согласно которым его очень сильно снижает лимонный сок. Эффект начинает чувствоваться уже при 10-минутном маринаде. Подойдет, кстати, и сок других цитрусовых.

Также уменьшают вред от КПГ различные приправы. А именно: шалфей, майоран, эстрагон, розмарин, гвоздика, душистый перец, корица, куркума.

Одним из самых вредных продуктов специалист назвала жареный бекон. Как пояснила врач, организм способен переработать примерно 15 тысяч единиц КПГ. Что выше нормы - уже сильно бьет по организму и ускоряет процесс старения. Так вот в ста граммах жареного бекона - более 90 тысяч КПГ, и это уже шесть дневных норм, уточнила врач-эндокринолог клиники МГУ.

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