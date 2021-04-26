От "Простоквашино" к блокбастерам: на IPQuorum рассказали о новых способах захватить внимание зрителя

Будущее анимационной индустрии во многом определит копродакшн - формат совместного производства нескольких проектов, продукцию которых потребляют и дети, и родители, полагает управляющий директор группы "Рики", создатель "Смешариков" Марк Завадский: "Контент - это эмоциональный венчур. Ты можешь создавать каналы, находить партнеров, выстраивать коммуникацию, но все равно не спрогнозировать с точностью востребованность продукта. Поэтому единственная возможность построить креативную экономику - это работа с несколькими проектами сразу. Если у тебя есть более десяти проектов, ты ими грамотно управляешь, оцениваешь результаты, выстраиваешь систему дистрибуции контента и прав, ты минимизируешь риски и максимизируешь апсайд".

Омоложение аудитории - обязательная мера, без которой сложно представить развитие телевизионной индустрии, заявила CEO RTVI Ольга Пивень. "Разговоры о том, когда умрет телевидение, идут уже очень давно. Многие эксперты считают, что это произойдет в 2022-2025 год. Аудитория, которые родилась и выросла в аналоговой среде, сравняется с диджитальной - с этого момента начнется драматичное падение аудитории, которая смотрит телевизор. Поэтому важно активно развивать диджитал-форматы и экспериментировать".

Индустрия развлечений - главный конкурент преподавателей, полагает директор Universal University Екатерина Черкес-заде: "Преподаватель перестал быть интересен сам по себе. Нужно брать все находки из индустрии развлечений, чтобы удержать внимание учащихся. Также необходимо наперед понимать, что учащимся следует включать в портфолио и не просто готовить классного специалиста, но и воспитывать гибкие навыки".

Эксперименты с видеоформатами помогут избежать ситуации, в которой дети оказываются не знакомы с содержанием классических произведений, считает председатель правления Ассоциации анимационного кино, председатель правления киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева. "Счастье и эмоции нужно иначе упаковывать, тогда они будут двигателями экономики. Современные дети все меньше знают, что такое Союзмультфильм советского времени. Более того, мы с сожалением отмечаем, что выросло поколение родителей, которые не знают советских мультфильмов. Родители, которым сегодня 25-27, они не росли на "золотой коллекции" Союзмультфильма. Тем не менее мы даем новую жизнь всем персонажам, делаем их более яркими и современными. Также мы выпускаем франшизы со старыми персонажами: так, недавно мы выпустили 50 серий нового "Простоквашино". Когда вышла первая серия, за первые сутки ее посмотрели 12 млн человек, из которых 12 млн написали в комментариях, что это чудовищно. Однако цель была достигнута: современные дети стали смотреть советские мультфильмы. Они цитируют героев точно так же, как мы в своем детстве".

Востребованность компаний, которые самостоятельно производят и дистрибутируют контент, в ближайшее время будет только усиливаться, подчеркнул советник заместителя генерального директора АО "Газпром-Медиа Холдинг" Давид Кочаров: "Во-первых, необходимо вкладываться в блокбастеры и большие истории, потому что будущее за киноформатом. Во-вторых, нужно увеличивать объем контента, который соберет у экрана разные поколения. Я имею в виду "семейное" кино. В-третьих, важны всевозможные эксперименты. Они могут быть технологическими, драматургическими или сюжетными, ведь жизнь сейчас нам подкидывает много новых вызовов. С точки зрения экономики жить старыми форматами опасно и невыгодно".

Организаторы Форума - Министерство культуры Российской Федерации, Фонд "Сколково", Ассоциация IPChain. Соорганизаторами и партнерами Форума выступают Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO), Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP. Коммуникационный партнер Форума - агентство комплексных коммуникационных решений Prophet. Официальный партнер Форума - холдинг "Газпром-Медиа". Партнер вечернего мероприятия - Первое музыкальное.

Мероприятие пройдет при поддержке Роскультцентра, Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), Ассоциации анимационного кино России (ААК), Банка "Новый век", киностудии мультипликационных фильмов "Союзмультфильм", "Смыслотеки", MEDIANA, Russian Seasons, IPEX, IPCodex, Fonmix, Co-Fi, n"RIS, IPEX, Universal University, Alpina B2B.

Генеральные информационные партнеры IPQuorum 2021: Tech for Content - ТАСС и издательский дом "Коммерсантъ". Информационные партнеры - Forbes, "Российская газета", МИЦ "Известия", Союз журналистов России, информационное агентство InterMedia, "АртМосковия", газета "Культура", Евразийская патентная организация (ЕАПО), "КиноРепортер" - главный журнал о кино и телевидении, медиахолдинг "Регионы России", информационное агентство "Федерал Пресс", журналы "Стратегия", "Эксперт" "Инвест-Форсайт" и "Точка АРТ", порталы "Наука и жизнь", "Культуромания", ICT-Online, Expomap, Devdiscourse, ComNews, MovieStart, Telesputnik, MIXED.NEWS, Kino-Teatr.ru, ГАРАНТ, Агентство креативных индустрий, "Типичная Москва" и "Цифровая экономика".

Дополнительная информация

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра "Сколково". Цель Фонда - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности.

Ассоциация IPChain создана в 2017 году Фондом "Сколково", Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), Российским союзом правообладателей (РСП), Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Российским авторским обществом (РАО), Ассоциацией правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС), Банком "Новый век".

Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками проекта IPChain выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Федеральный институт промышленной собственности.

Основная цель Ассоциации IPChain - формирование стандартов, технологий и инструментов взаимодействия участников рынка интеллектуальных прав в цифровой среде.

IPQuorum - коммуникационный бренд - создан Ассоциацией IPChain и Евразийской конфедерацией обществ правообладателей с целью организации постоянно действующих международных коммуникационных площадок для диалога с мировым сообществом по вопросам развития сферы интеллектуальной собственности в условиях цифровой экономики.

IPQuorum - трансграничная коммуникационная сеть, которая связывает участников мирового рынка интеллектуальной собственности, представителей творческих индустрий, отраслевых новаторов, экспертов-визионеров, венчурных инвесторов, национальных и международных регуляторов.

Под брендом IPQuorum на ежегодной основе проводится серия мероприятий в России и за рубежом, комплекс выставок, конференций, дискуссий, презентаций и бизнес-сессий, призванный стать драйвером качественных изменений глобального рынка интеллектуальной собственности, развития сфер изящных (beaux-arts) и промышленных искусств (arts industriels) как полноправных субъектов цифровой экономики.

Работа всех коммуникационных площадок IPQuorum направлена на поиск прикладных инфраструктурных и системообразующих решений для инновационного развития сферы интеллектуальной собственности.