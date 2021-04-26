Отдыхающим в России предложили продлить отпуск на неделю

Для россиян, которые предпочитают отдыхать в своей стране, предложено увеличить продолжительность ежегодного отпуска. С такой инициативой к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратился член Общественной палаты Султан Хамзаев. Он предложил увеличивать ежегодные отпуска с 28 до 35 дней для тех, кто выбирает местом отдыха курорты России, сообщает RT.

В своем предложении член Общественной палаты ссылается на ежегодное Послание Федеральному Собранию президента России Владимира Путина, который поддержал идею продлить программу туристического кешбека на отдых внутри страны. По мнению Хамзаева, увеличение отпуска для путешествующих по России станет еще одним значительным стимулом для развития отечественного туризма. В его письме премьер-министру отмечается, что ежегодно миллионы россиян посещают иностранные курорты.Тем самым они спонсируют иностранную туристическую инфраструктуру на десятки миллиардов рублей, которые могли бы оставаться внутри страны.

"В связи с этим прошу Вас оценить возможность увеличения продолжительности оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней для граждан, имеющих оплаченную туристическую путевку или оплаченную гостиницу в одной из туристических зон России на срок не менее десяти дней", - говорится в тексте письме главе правительства. Кто должен оплатить отпускнику дополнительный отдых, в письме не говорится.