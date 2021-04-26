Памфилова рассказала Путину о росте доверия людей к выборам

О подготовке региональных выборов и думской кампании президент поговорил на встрече в Кремле с председателем ЦИК. Речь шла о росте доверия к выборам. "У нас впереди большая избирательная кампания в Государственную Думу и в регионах", - заметил Владимир Путин.

"Что очень важно - самый главный итог этих пяти лет, что возросло существенно доверие наших граждан и к самим выборам, и к избирательной системе", - заявила Элла Памфилова. Каждый день надо работать на то, чтобы это доверие оправдывать и чтобы оно возрастало, считает она.

Самым главным испытанием было общероссийское голосование по Конституции, сказала глава ЦИК, и его удалось выдержать. Памфилова заметила, что желающих среди оппонентов "уж если не сорвать это голосование, то серьезно его дискредитировать, было более чем достаточно". "То есть работали в довольно непростой среде вплоть до того, что в масштабах всей России пытались оказывать давление на членов комиссий", - заявила она.