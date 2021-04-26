Песков назвал тревожным сигналом слова Зеленского о Минском формате

Заявления президента Украины Владимира Зеленского в интервью изданию Financial Times о необходимости изменения Минского формата - тревожный сигнал, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Есть смысл обратить внимание на интервью Зеленского Financial Times, - сказал журналистам Песков. - Он там как раз говорил о необходимости изменения Минского формата, добавления других стран и так далее". "Это очередной тревожный сигнал", - считает он.

"Мы неоднократно говорили о том, что это очень непростая ситуация, лишний раз на высшем уровне демонстрация того, что Украина хотела бы Минский процесс видоизменить. А его видоизменить, не положив ему конец, - просто невозможно", - заключил Песков.