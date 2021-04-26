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26.04.2021 16:36
Рубрика: Культура

Пятнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 26 апреля по 2 мая

Текст: Сусанна Альперина
Какой именно сериал смотреть на этой неделе - "Мур-мур" или "Немцы", "По законам военного времени. Победа!" или "Берег Москитов", "Капкан для монстра" или какой-то еще - обозреватель "РГ" точно сказать не может. Но проекты на выбор - перед вами. Как и новый документальный фильм про Карцева, Ильченко и Жванецкого, картина о нашей планете с цифровым ведущим Валдисом Пельшем, зажигательные шоу "Прожарка" или "Моя жена рулит" - с ведущей Мариной Федункив. Думайте - сами, решайте - сами: смотреть или не смотреть. Мы лишь предлагаем, что именно.

1. Сериал "По законам военного времени. Победа!" Четвертый сезон. На Первом канале 26-29 апреля в 21.30. В главных ролях - любимые поклонниками сериала Екатерина Климова, Евгений Воловенко и Александр Панкратов-Черный. Режиссер четвертого сезона Сергей Виноградов.

...9 мая 1945 года. На площади маленького городка Инстербурга в Восточной Пруссии этот день встречают Рокотов, Елагина и Федоренко. Они ликуют вместе со всеми бойцами Красной Армии. Война кончилась! Но вдруг с крыши одного из домов по площади начинает стрелять пулемет… А потом начинаются будни военной прокуратуры на оккупированной территории - убийства, ограбления, кражи. И конечно, немецкая агентура, сменившая хозяев, но не сменившая врага…

2. Документальный фильм Валдиса Пельша "Планета Земля. Увидимся завтра". На Первом канале - 29 апреля в 00:10.

Лента рассказывает о том, какое будущее может ждать нашу планету через 10-20 лет. Эксклюзивно для фильма создали цифрового ведущего - Валдиса Пельша, и поручили ему самую сложную работу: в жерле вулкана, внутри атомного реактора и квантового компьютера, в тех местах или обстоятельствах, где реальный Валдис оказаться никак не мог. Автор сценария и продюсер Елена Потанина.

3. Сериал "Мур-Мур". "Россия 1", с 26 апреля в 21:20. Героини - сотрудницы уголовного розыска, которые не только пытаются установить порядок в родном городе и покончить с преступностью, но и устраивают личное счастье. Режиссер - Илья Казанков. В ролях: Светлана Иванова, Владимир Яглыч, Карина Разумовская, Марат Башаров, Юрий Ицков и другие.

4. Документальный фильм "Карцев, Ильченко, Жванецкий. Жизнь на троих". "ТВ Центр", 1 мая, 21:35. Участники: Семен Альтов, Аркадий Инин, Константин Райкин, Александр Ворошило, Юрий Рост, Александр Филиппенко, Ефим Шифрин, вдова Виктора Ильченко Татьяна, художник-гример Лидия Каретникова, литературный секретарь Михаила Жванецкого Олег Сташкевич, актриса Вероника Евстигнеева, зять Романа Карцева Владимир Гурдус, друг Романа Карцева Виктор Семенов и другие.

5. Сериал "Капкан для монстра". НТВ, с 26 апреля, 19.40. Следователь Московского СК Сергей Ковалев расследует убийство полковника Евсеева и его семьи, скрыв от руководства, что погибший его сводный брат. Ковалев проверяет несколько разных версий и допускает, что к убийству могут быть причастны бандиты из банды Мясника, которую ранее уничтожил Евсеев. Однако в области происходят новые убийства с аналогичным почерком... В ролях: Даниил Страхов, Людмила Артемьева, Алина Ланина, Владимир Скворцов, Зоя Мансурова, Гурам Баблишвили, Ольга Озоллапиня и другие. Режиссер - Артем Мазунов.

6. Документальный фильм из авторского проекта Викторины Петросянц "Коллекция" "Тайная вечеря Леонардо да Винчи". "Россия-Культура", 2 мая, 13:10. Картина рассказывает о шедевре художника и о том, как ученые, искусствоведы и реставраторы ведут борьбу за его сохранение. В фильме приняли участие директор музейного комплекса Ломбардии Эмануэла Даффра и директор музея "Тайной вечери" Микела Палаццо.

7. Пасха на телеканале "Россия-Культура". 2 мая - Светлый день Пасхи. К православному празднику телеканал "Россия-Культура" подготовил особую программу. С 26 по 29 апреля, а также 2 мая зрители увидят новые фильмы митрополита Илариона (Алфеева), а 1 мая в течение всего дня в эфире будут идти документальные фильмы из цикла "Проповедники". Пять картин: "Митрополит Антоний Сурожский", "Протоиерей Глеб Каледа", "Протоиерей Павел Адельгейм", "Протоиерей Александр Мень", "Академик Сергей Аверинцев".

Фото: предоставлено МТС Медиа
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8. Юбилей Вадима Эйленкрига. 4 мая известный российский трубач и бэнд-лидер Вадим Эйленкриг отметит 50-летие. К этой дате телеканал "Россия-Культура" покажет программу "Линия жизни" (30 апреля, 20:30), а также программу Клуб "Шаболовка, 37" (3 мая, 23:00). В программе Эйленкрига поздравят коллеги и близкие друзья: Игорь Бутман, Валерий Сюткин, Теона Контридзе, Антон Баронин и группа Eilenkrig Crew.

9. Программа "Самые сливки" - о приготовлении блюд из молока и молочных продуктов. На телеканале "Кухня ТВ" 26 апреля в 21:30. Шеф-повар, профессиональный сыродел, кондитер и владелица собственной сыроварни Юлия Макиенко научит готовить необычные молочные блюда и напитки, сочетать их с другими продуктами и даже познакомит с азами сыроварения.

10. Юмористическое хейт-шоу "Прожарка". Третий сезон. Жесткий юмор с переходом на личности снова на экранах ТНТ и ТНТ4 - 4 мая в 23:00. Шоу переезжает на новую площадку и трансформирует формат в сторону большей интерактивности: теперь вместе с комиками прожаривать главного героя будут и зрители в зале. Первым гостем нового сезона станет звезда ТНТ, ведущий и юморист Азамат Мусагалиев. Специальным гостем открывающего выпуска сезона стал Гарик Харламов, вместе с ним по Азамату проехались комики Марк Сергиенко, Зоя Яровицына, Сергей Матросов, Игорь Джабраилов и Настя Веневитина.

11. Сериал "Немцы" - экранизация одноименной книги Александра Терехова. Онлайн-кинотеатр KION, 28 апреля. На платформе появятся сразу 4 серии. В центре сюжета история оппозиционного журналиста, оказавшегося втянутым в различного рода государственные интриги. Также 28 апреля ожидается 3 серия остросюжетной драмы "Хрустальный", основанной на реальных событиях. Вместе с героем зритель пройдет долгий путь преодоления травмы, раз и навсегда изменившей его жизнь.

12. Сериал "Берег москитов". Apple TV + , с 30 апреля. Захватывающая приключенческая драма рассказывает об опасном путешествии радикального идеалиста и блестящего изобретателя Элли Фокса, который перевозит свою семью в Мексику в попытках сбежать от правительства США. Сериал создан по мотивам одноименного бестселлера, в главных ролях: Джастин Теру, Мелисса Джордж, Габриель Бейтман и Логан Полиш. Создатели: Нил Кросс, Руперт Уайатт и Пол Теру.

13. Кулинарное реалити "Моя жена рулит". Ведущая - актриса и певица Марина Федункив. Телеканале "Суббота!" с 26 апреля, в 18:00. "Моя жена рулит" - первое кулинарное шоу, в котором мужчины и женщины меняются местами. Мужчины готовят сложные блюда по рецепту шеф-повара, а женщины - "рулят" процессом и мужьями через наушник. Мужчина, приготовивший лучшее блюдо, получает денежный приз. Оценивать блюда участников будут жены и шеф-повар Евгений Павлов. Он вместе с Мариной Федункив комментирует происходящее на кухне.

15. Музыкальная программа "Большая рыба". Второй сезон. Телеканал "Ля-минор. Мой музыкальный", 1 мая в 18:00. Гостями нового сезона станут Ёлка, Ева Польна, Юлия Савичева, Павел Артемьев, Илья Зудин, Маргарита Позоян и другие звезды российской музыкальной сцены. Ведущий - певец, музыкант, актер и композитор Денис Клявер.

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