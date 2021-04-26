Почему снижаются темпы газификации регионов

Темпы газификации регионов в 2021-2025 году упадут в два раза по сравнению со средним показателем прошлых лет - с 1,4% до 0,66% в год, следует из планов "Газпрома". Снижение произойдет несмотря на то, что в этом году объем инвестиций увеличится по отношению к прошлому году почти в два раза - с 71,5 до 128,8 млрд рублей.

Президент Владимир Путин поручил довести уровень газификации с 71,4% в 2020 году до 82,9% к 2030 году без привлечения средств граждан. Это объясняет рост вложений, но учитывая, что к 2026 году "Газпром" хочет поднять показатель только до 74,7%, то в оставшиеся пять лет до 2030 года в среднем темпы газификации должны вырасти до 1,64% в год. За последнее десятилетие компания ни разу не достигала такого результата. Наибольший прирост был в 2019 году - 1,5%.

"Снижение темпов газификации связано с тем, что сейчас она происходит в более удаленных и труднодоступных районах", - говорит аналитик "Финам" Сергей Кауфман. - Это же видно из планов по длине газопроводов: в ближайшие пять лет "Газпром" планирует построить в рамках газификации более 24 тысяч км новых газопроводов, хотя за предыдущие пять лет было построено только около 10 тысяч км".

Разговоры об усложнении территорий для проведения газификации ведутся уже давно. Но в соответствии с планом "Газпрома" на 2021-2025 годы, наиболее трудные регионы затронуты не будут - Арктическая зона, восток Западной, север и центр Восточной Сибири, некоторые районы Дальнего Востока.

В этом году, судя по заявлениям зампреда правления "Газпрома" Виталия Маркелова винтервью журналу "Нефтегазовая вертикаль", уровень газификации вырастет на 0,7% до 72,1%. Из 128,8 млрд рублей 73 млрд будет отправлено на строительство межпоселковых газопроводов, то есть присоединение новых населенных пунктов. Часть оставшихся средств , по-видимому, придется потратить на создание внутрипоселковых газопроводов. Ранее это была зона ответственности регионов, но новая концепция газификации передает их в ведение Единых региональных операторов, вероятнее всего, "Газпрому" и его дочерним структурам. Официально новый механизм еще не принят, но учитывая слова Владимира Путина о необходимости ускорить и упростить процесс присоединения граждан к газовым сетям, сказанные 21 апреля в Послании Федеральному собранию, выделить деньги на эти работы придется.

Инвестиции в газификацию растут, но наращивать ее темпы пока не помогают

В целом программа газификации до 2030 года оценивается в 1,9 трлн рублей, а до 2026-го - в 1,2 трлн. Окончательно источники ее финансирования

не определены. "Газпром" до 2026 года намерен инвестировать 526 млрд рублей. Оставшиеся средства необходимо найти. Уже известно и неоднократно подчеркивалось, что роста тарифов для населения для финансирования газификации не планируется.

"Наиболее вероятно использование для частичного покрытия сметы по газификации инструментов рублевого долгового рынка", - говорит начальник управления аналитических исследований "Универ Капитал" Дмитрий Александров. Выпуск бессрочных облигаций может быть размещен уже в этом году, уточнил эксперт.

По мнению портфельного управляющего УК "Альфа-Капитал" Эдуарда Харина, часть процентной ставки по этим облигациям может возмещаться государством. Возможно и использование средств ФНБ. Эксперт считает, что дальнейшие темпы газификации могут меняться в зависимости от источников и объемов финансирования.